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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमैनपुरी में BJP ने 2022 में सपा को हराया, 2024 में डिंपल यादव ने पलटी बाजी; 2027 में क्या होगा?

मैनपुरी में BJP ने 2022 में सपा को हराया, 2024 में डिंपल यादव ने पलटी बाजी; 2027 में क्या होगा?

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव जीते. सपा ने पूर्व विधायक राजू यादव को टिकट दिया. बसपा ने गौरव नंद और कांग्रेस ने विनीता को प्रत्याशी बनाया. 

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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मैनपुरी सीट की विधानसभा संख्या 107 है. मैनपुरी विधानसभा सीट यादव, शाक्य और ठाकुर बाहुल्य विधानसभा सीट है. 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी जीती लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट से सपा ने बढ़त हासिल कर ली.    

मैनपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1985 में जीती थी. मैनपुरी विधानसभा सीट से 1991 में बीजेपी पहली बार चुनाव जीती. 1991 के बाद 1993, 2002, 2007 और 2022 में मैनपुरी विधानसभा चुनाव जीती. मैनपुरी विधानसभा सीट से सपा पहली बार 1996 में चुनाव जीती और फिर 2012, 2017 में भी सपा ने मैनपुरी से जीत हासिल की.  

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2026 में SIR के बाद मैनपुरी विधानसभा सीट पर 3,08,314 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट पर 3,50,965 मतदाता थे. SIR के बाद मैनपुरी विधानसभा सीट पर 42,651 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव जीते. सपा ने पूर्व विधायक राजू यादव को टिकट दिया. बसपा ने गौरव नंद और कांग्रेस ने विनीता को प्रत्याशी बनाया. 

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 99,814
2. सपा- 93,048
3. बसपा- 17,216
7. कांग्रेस- 2,558

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी के जयवीर सिंह विधायक बने. बीजेपी ने सपा के राजू यादव को लगभग 6 हजार वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 17 हजार वोट हासिल हुए. 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को 3 हजार से भी कम वोट मिले.  

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सीट पर बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया, लोधी, शाक्य, निषाद समाज का वोट एकतरफा मिला. वहीं बीजेपी को एससी समाज में भी वोट मिले. अति पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया. 

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसके अलावा सपा को प्रजापित, पाल और कुछ एससी समाज को वोट मिला. लेकिन अति पिछड़ी जातियों का ज्यादा वोट सपा के साथ नहीं गया. 

2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सीट पर बसपा को सिर्फ एससी समाज में अपने कोर वोटर का वोट हासिल हो पाया. हालांकि उसमें भी कुछ मामूली नुकसान बसपा को पहुँचा. 

2024 में मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा ने डिंपल यादव और बीजेपी ने जयवीर सिंह को टिकट दिया था. यानी सपा ने ओबीसी तो बीजेपी ने ठाकुर समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा.

2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,03,888
2. बीजेपी- 77,623
3. बसपा- 12,766

2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट पर बाजी पलट गई. मैनपुरी विधानसभा सीट पर सपा की जीत हुई. जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती थी. सपा की डिंपल यादव ने बीजेपी के जयवीर सिंह को लगभग 26 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 12 हजार वोट मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी को ओबीसी का वोट कम मिला. मैनपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी और शाक्य के 50-50 फीसदी वोट ही मिल पाए. इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का वोट बीजेपी के साथ नहीं आया. बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया एकतरफा मिला. लेकिन शाक्य और लोधी वोटों के नुकसान ने बीजेपी को 2024 में मैनपुरी विधानसभा सीट हरा दी.

2024 में मैनपुरी विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट तो एकतरफा मिले ही लेकिन शाक्य और लोधी वोटों का 50-50 फीसदी वोट सपा के साथ चला गया. सपा को एससी समाज का भी अच्छा वोट हासिल हुआ. प्रजापति समाज का वोट भी सपा के साथ चला गया. सपा को अच्छी खासी संख्या में बघेल वोट भी हासिल हुए. इसीलिए सपा मैनपुरी विधानसभा सीट 2024 में जीत गई. 

2024 में मैनपुरी विधानसभा सीट पर बसपा को उसका मूल वोट मिला, लेकिन उसमें भी 5-6 हजार वोटों का नुकसान बसपा को हुआ.

मैनपुरी विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. यादव- 65 हजार
2. एससी- 50 हजार
3. ठाकुर- 40 हजार
4. शाक्य- 35 हजार
5. लोधी- 23 हजार
6. निषाद- 20 हजार
7. बनिया- 15 हजार
8. ब्राह्मण- 15 हजार
9. मुस्लिम- 18 हजार
10. बघेल- 15 हजार
11. नाई, लोहार- 8 हजार
12. प्रजापति- 5 हजार
13. कायस्थ- 4 हजार

मैनपुरी विधानसभा सीट यादव, शाक्य और ठाकुर बाहुल्य विधानसभा सीट है. मैनपुरी विधानसभा सीट पर लोधी, निषाद और बघेल मतदाता काफी निर्णायक हैं. साथ ही मैनपुरी विधानसभा सीट पर एससी समाज में बाल्मीकि, धोबी, कठेरिया, सोनकर वोट भी चुनावी हार-जीत में बड़ी भूमिका तय करता है. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
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