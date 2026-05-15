महोबा में ‘मित्र पुलिस’ का शर्मनाक चेहरा! लूट की शिकायत लेकर पहुंचे युवक को दरोगा ने पीटा

उत्तर प्रदेश के महोबा में मित्र पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है, जिसे देख कानून व्यवस्था पर आपके सवाल और गहरे हो जाएंगे. मामला महोबकंठ थाना क्षेत्र का है, जहां लूट की शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन दरोगा की लातें और गालियां जरूर मिलीं. जांच के नाम पर गांव पहुंचे दरोगा रामबाबू यादव ने सरेआम शिकायतकर्ता युवक को थप्पड़ों से पीटा और बाल पकड़कर घसीटा. पीड़ित का आरोप है कि दरोगा ने आरोपियों के सामने ही उसे बेइज्जत किया.

अब यह मामला तूल पकड़ चुका है और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. सीनियर अफसरों से सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, महोबकंठ थाना क्षेत्र के उमरई गांव में रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आया. यहां तैनात दरोगा रामबाबू यादव ने वर्दी की धौंस दिखाते हुए एक पीड़ित युवक की गरिमा को सरेआम तार-तार कर दिया. घटना की शुरुआत 10 मई से होती है, जब पीड़ित संदीप राजपूत हरपालपुर से अपने गांव लौट रहा था. आरोप है कि रास्ते में गांव के ही तीन दबंगों ने उसे रोककर मारपीट की और उसके गले से सोने की जंजीर छीन ली.



संदीप ने न्याय की उम्मीद में महोबकंठ थाने में तहरीर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस की मदद लेना उसे और भारी पड़ जाएगी. पीड़ित संदीप का आरोप है कि जब वह थाने पहुंचा, तो दरोगा रामबाबू यादव ने कहा कि चलो तुम्हारी चेन बरामद कराते हैं. लेकिन गांव पहुंचते ही दरोगा का रुख बदल गया. आरोप है कि जांच के बहाने पहुंचे दरोगा ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय, उन्हीं के सामने संदीप को बेइज्जत करना शुरू कर दिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

1 मिनट 2 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दरोगा रामबाबू यादव संदीप के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ और लात मारते दिख रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि दरोगा ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं. सरेआम मां-बहन की गालियां देते हुए इस दरोगा ने एक बार भी नहीं सोचा कि वह एक पीड़ित के साथ क्या कर रहा है. संदीप का कहना है कि आरोपी पुराने अपराधी हैं, जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन दरोगा ने उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय शिकायतकर्ता को ही पीट दिया.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. सवाल यह है कि अगर पुलिस ही अपराधियों से साठगांठ कर शिकायतकर्ता को पीटेगी, तो आम आदमी न्याय के लिए किसके पास जाएगा? फिलहाल, इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप है और पीड़ित ने अब उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है.

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