महोबा: प्रैक्टिकल देकर लौटते छात्रों पर दबंगों ने किया हमला, एक छात्र को गोली लगी

उत्तर प्रदेश के महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हमीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल देकर घर लौट रहे दो छात्रों पर दबंगों ने हमला बोल दिया. दिनदहाड़े एक छात्र को अगवा कर ले जा रहे दबंगों का जब दूसरे छात्र ने विरोध किया, तो उसे अवैध तमंचे से गोली मार दी गई. घायल छात्र को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दुस्साहसिक वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोलकी ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. उधर इस घटना को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है.

क्या है पूरा मामला ?

हमीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल की परीक्षा देकर छात्र अपने भविष्य के सपने बुनते हुए घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे दबंगों की योजना कुछ और ही थी. घायल छात्र दीपांश के मुताबिक, वह अपने दोस्त अशोक के साथ वापस आ रहा था, तभी गांव के दबंग अखिल राजपूत ने अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लिया. दबंगों ने पहले अशोक के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अगवा करने लगे. जब दीपांश ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की और दबंगई का विरोध किया, तो अखिल राजपूत ने आव देखा न ताव और तमंचा निकालकर दीपांश के पैर में गोली मार दी.

घायल छात्र खतरे से बाहर

घायल छात्र के पिता भूपेंद्र पासवान ने बताया कि स्थानीय लोगों ने जब गोली की आवाज सुनी तो इलाके में हड़कंप मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गए. मुझे जब सूचना मिली तो सभी लोग अपस्ताल पहुंचे है. जबकि सीओ रविकांत गौड़ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. लहूलुहान दीपांश को आनन-फानन में सीएचसी पनवाड़ी ले जाया गया, जहाँ से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

जल्द गिरफ्तारी का दावा

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सीओ का कहना है कि आरोपी निखिल राजपूत और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे.