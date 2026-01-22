महोबा में नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई तेज, इतने लोगों को मिला नोटिस, SDM ने खुद संभाला मोर्चा

उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद की सदर विधानसभा में SIR प्रक्रिया के तहत नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई तेज कर दी गई है. 19 हजार से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।. एसडीएम और उनकी टीम अलग-अलग केंद्रों पर दस्तावेजों की जांच कर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण कर रही है.

प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा. वहीं सुनवाई स्थलों पर प्रशासन के सहयोग की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे है.

नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई तेज

महोबा जनपद की सदर विधानसभा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई का कार्य लगातार जारी है. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 19,383 ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में मैप नहीं हो पाया था.

इन मामलों के निस्तारण की जिम्मेदारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम शिव ज्ञान पांडे के नेतृत्व में की जा रही है. उनके साथ 17 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं. सदर विधानसभा क्षेत्र में कुल पांच स्थानों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है. जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, वे निर्धारित तिथि पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो रहे हैं.

कागजों की जांच के बाद समस्याओं का निस्तारण

अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनके कागजातों की जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार उनका निस्तारण किया जा रहा है. प्रशासन ने प्रतिदिन लगभग 150 मतदाताओं की सुनवाई का लक्ष्य तय किया है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी नो-मैपिंग मामलों का निस्तारण नहीं हो जाता.

इस दौरान मैपिंग कराने आए हवेली दरवाजा निवासी मुशीर सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें नोटिस मिलने के बाद आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था. आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और पूरी प्रक्रिया सहज तरीके से पूरी की. वहीं नयापुरा नैकाना की रहने वाली ललिता ने कहा कि प्रशासन ने न केवल उनकी समस्या सुनी बल्कि समाधान भी किया.

'ये समाज के लिए खतरनाक संकेत..', मौलाना कारी इसहाक गोरा ने शिक्षा के बदलते माहौल पर जताई चिंता



