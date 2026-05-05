महोबा: दर्दनाक सड़क हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदलीं, दूल्हे के भाई समेत 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. कुलपहाड़ के मुढारी तिगैला में दो बाइकों की भिड़ंत में दूल्हे के ममेरे भाई समेत तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दूल्हे के मामा और एक अन्य भाई गंभीर रूप से घायल हैं. भांजे के टीके की रस्म में शामिल होने जा रहे परिवार के साथ हुए इस हादसे से कोहराम मच गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल को भिजवाया और शवों में कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. हादसे की वजह तेज रफ़्तार बताई जा रही है. शादी वाले घर में मातम से मायूसी छा गयी है.

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टीका समारोह के लिए निकले थे

जानकारी के मुताबिक, सुगिरा गांव निवासी 30 वर्षीय उमेश अपने चाचा विजय और भाई साजन के साथ बाइक पर सवार होकर बुआ के लड़के संदीप की शादी में शामिल होने बेलाताल जा रहे थे. जहां घर में संदीप की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और अगले ही दिन टीका समारोह होना था. परिवार के सदस्य खुशियों के साथ रस्म का सामान लेकर निकले थे, लेकिन मुढारी तिगैला पर सामने से आ रही दूसरी बाइक काल बनकर सामने आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क खून से लाल हो गई.

दूल्हे के ममेरे भाई की मौत

इस हादसे ने शादी वाले घर में मातम पसार दिया. हादसे में दूल्हे के ममेरे भाई 30 वर्षीय उमेश की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दूसरी बाइक पर सवार नैगुनवा निवासी बुजुर्ग रामगोपाल और गुढ़ा निवासी बलदाऊ ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना में दूल्हे के मामा विजय और उनका दूसरा ममेरा भाई साजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया.

घायलों का उपचार जारी

घटना की सूचना मिलते ही सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया. अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक तीन लोगों को मृत घोषित कर शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जबकि घायलों का उपचार जारी है.

जिस घर से बारात निकलनी थी और जहाँ मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब अपनों को खोने का मातम है. ममेरे भाई उमेश की मौत की खबर मिलते ही दूल्हे के घर में सन्नाटा पसर गया है. पुलिस फिलहाल मामले की कानूनी कार्यवाही में जुटी है.

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