उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, यहां हादसे के बाद घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. अंततः देर से अस्पताल पहुंचने के कारण उसने दम तोड़ दिया. यह घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के महोबा रोड की है.

दरअसल, शहर के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी धर्मेंद्र सिंह का 21 वर्षीय पुत्र अक्षत्र प्रताप सिंह नैकानापुरा निवासी अपने मित्र अनिवेश तिवारी के साथ स्कूटी से काकून मंदिर दर्शन करने गया था. दर्शन के बाद दोनों लौट रहे थे कि महोबा रोड पर उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में अक्षत्र गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ा तड़पता रहा.

राहगीरों से हाथ जोड़ता रहा मृतक का दोस्त

इस दौरान उसका साथी अनिवेश तिवारी बार-बार सड़क पर गुजर रहे वाहनों को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर किसी ने भी मदद करना उचित नहीं समझा. राहगीरों की यह बेरुखी घायल की जान पर भारी पड़ी. काफी देर बाद वहां से गुजर रहे एक चार पहिया वाहन चालक ने मानवता दिखाते हुए घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी पहुंच गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत

मृतक के दादा रणविजय सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अक्षत्र को कानपुर हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. परिवार का कहना है कि यदि समय पर किसी ने मदद की होती तो अक्षत्र की जान बचाई जा सकती थी.



पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के साथी अनिवेश को मामूली चोटें आई हैं. 21 वर्षीय अक्षत्र की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना ने न केवल सड़क सुरक्षा पर बल्कि समाज की संवेदनहीनता पर भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया है, जब कोई घायल मदद के लिए पुकारे और लोग बस गुजर जाएं, तो ऐसी बेपरवाही किसी की जान भी ले सकती है.

