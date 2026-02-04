चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत का बड़बोलापन! कहा- 'जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी...'
UP Politics: चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे.
उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत का नाम मीडिया की सुर्खियों में है. अब विधायक का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान सामने आया है.
दरअसल, महोबा में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने हर घर नल योजना से गांव के रास्ते खराब होने को लेकर बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर अपनी बात रखी थी. इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था. अब विधायक एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अकेले में बात क्यों करनी- विधायक
चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत का एक कार्यक्रम के दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो वह कह रहे हैं कि, "यह उनका मत है उन्हें अकेले में बात क्यों करनी है, यह जनता की और विकास की बात है यह कमरे पर क्यों करूं? सड़क पर क्यों नहीं कर सकते?"
विधायक ने कहा कि, "अगर मैं सड़क पर रख कर अपनी बात रखी तो उनके समर्थकों को क्यों दिक्कत हो रही. मैं ठेका, पट्टा नहीं मांग रहा और ना ही अपने पदोन्नति की बात कर रहा हूं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. मेरा ये विधायक वाला रूप है."
'जो अधिकारी काम नहीं करता उसे पेटीकोट'
उन्होंने कहा कि, इससे पहले बुंदेलखंड अधिकार सेना का शासन चलता था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बाद में बना. जब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं तो मैं अनुशासन में रहता हूं. इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें, जो अधिकारी काम नहीं करता था, उसे हम चूड़ियां और पेटीकोट पहनवा देते थे." विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने बयान में यह कहा कि, "जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे."
