उत्तर प्रदेश के महोबा में आज होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. डीएम गजल भारद्वाज और एसपी शशांक सिंह ने खुद परीक्षा केंद्रों का मोर्चा संभाला. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और सीसीटीवी की निगरानी के बीच अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई. गर्मी के बावजूद प्रशासन की पुख्ता व्यवस्थाओं के बीच पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.

जनपद में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पहले दिन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और चाक-चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिलीं. जिले में कुल पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जीआईसी महोबा, जीजीआईसी और वीर भूमि राजकीय महाविद्यालय के दो ब्लॉक शामिल हैं.

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डीएम-एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह खुद मैदान में उतरे और केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए गेट पर ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षार्थियों के जूते-चप्पल, घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर ही उतरवा लिए गए. सीसीटीवी कैमरों की तीसरी नजर से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.

तीन दिनों में 13 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक पाली में 2064 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और इन तीन दिनों में कुल 13,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे. भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए छाया और ठंडे पीने के पानी के विशेष इंतजाम किए थे, जिस पर अभ्यर्थियों ने संतोष व्यक्त किया. हालांकि, आधार कार्ड प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के चलते परीक्षा छूटने में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही.

परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने मिला-जुला फीडबैक दिया. हमीरपुर से आए अमित और बांदा के आयुष साहू ने बताया कि पेपर का स्तर काफी अच्छा था, कुछ सवाल उम्मीद से हटकर थे तो कुछ का स्टैंडर्ड एसआई भर्ती जैसा महसूस हुआ.

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