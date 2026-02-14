हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा: बेटी की शादी से 11 दिन पहले कर्ज से दबे किसान ने लगाई फांसी, परिवार ने सरकार से मांगी मदद

महोबा: बेटी की शादी से 11 दिन पहले कर्ज से दबे किसान ने लगाई फांसी, परिवार ने सरकार से मांगी मदद

Mahoba News: महोबा में किसान कृष्णपाल ने बेटी की शादी से 11 दिन पहले फांसी लगाई. कर्ज का बोझ और फसल बर्बाद. दो बीघा जमीन, शादी का इंतजाम नहीं. 24 फरवरी को शादी थी.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 14 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में खुशियों वाले घर में उस वक्त मातम पसर गया जब एक मजबूर पिता ने बेटी की शादी से महज 11 दिन पहले खेत में फांसी लगाकर जान दे दी. कर्ज का बोझ और फसल की बर्बादी ने कृष्णपाल सिंह बुंदेला को इस कदर तोड़ा कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया. अब परिवार शासन से मदद की गुहार लगा रहा है.

महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के ज्योरैया गांव में पुत्री की शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं. शहनाई की गूंज की जगह चीख-पुकार मची है. घर में 24 फरवरी को तनीशा के हाथ पीले होने थे, रिश्तेदारों को कार्ड बांटे जा चुके थे, लेकिन पिता कृष्णपाल सिंह बुंदेला के मन में एक गहरा डर बैठा था कि बेटी की विदाई का इंतजाम कैसे होगा?

 दो बीघा जमीन, फसल बर्बाद और कर्ज का बोझ

50 वर्षीय कृष्णपाल के पास महज दो बीघा जमीन थी. पिछली फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी और इस बार बटाई पर लिए खेतों में खड़ी चने की फसल भी खराब होने लगी. साहूकारों का पुराना कर्ज सिर पर था और ऊपर से दूसरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी. आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव ने इस किसान को अंदर से झकझोर कर रख दिया था.

बेटी की शादी के लिए रुपये का इंतजाम न होने से समाज में क्या मुंह दिखाएगा, यह सोचकर उसने अपनी जान दे दी. मृतक के बड़े भाई इंद्रपाल सिंह बताते हैं कि दो साल पहले बड़ी बेटी सालनी का विवाह जैसे-तैसे किया था, लेकिन इस बार हाथ बिल्कुल खाली थे. कर्ज चुकाने का दबाव और शादी की तैयारियों के बीच उलझे कृष्णपाल ने अपने ही खेत में जाकर पेड़ से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

 पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

पिता की मौत ने पांच बच्चों के सिर से साया छीन लिया है. 19 साल की तनीशा, जिसकी डोली उठनी थी, आज अपने पिता की अर्थी देखकर सुध-बुध खो बैठी है. घर में अब तीन बेटियां और दो छोटे बेटे रह गए हैं. पूरा परिवार सदमे में है और अब उनकी उम्मीदें सिर्फ सरकार पर टिकी हैं. भाई विक्रम सिंह बुंदेला और पूरे गांव ने शासन-प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है ताकि जिस बेटी की शादी के लिए पिता ने जान दी, उसका विवाह संपन्न हो सके और अनाथ हुए बच्चों को सहारा मिल सके.

यह घटना किसानों की बदहाली और कर्ज के बोझ तले दबे मध्यम वर्गीय परिवारों की पीड़ा को दर्शाती है. एक पिता जो अपनी बेटी की शादी का इंतजाम नहीं कर पाया और समाज के डर से अपनी जान दे दी. सरकार को ऐसे परिवारों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 15: नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी? जानें-15 दिनों का टोटल कलेके्शन
नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी?
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
'हर व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य', अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सदन में बोले CM योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 15: नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी? जानें-15 दिनों का टोटल कलेके्शन
नई रिलीज फिल्मों के आते ही लाखों में सिमटी ‘मर्दानी 3’, क्या बन पाएगी 50 करोड़ी?
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना से इस राज्य में मिल रहे 2.80 लाख नए घर, जानें कैसे करें अप्लाई?
पीएम आवास योजना से इस राज्य में मिल रहे 2.80 लाख नए घर, जानें कैसे करें अप्लाई?
शिक्षा
12वीं के बाद ऐसे बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, जानिए पूरा प्रोसेस और खर्च
12वीं के बाद ऐसे बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, जानिए पूरा प्रोसेस और खर्च
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget