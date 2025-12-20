उत्तर प्रदेश में महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बरा गांव में दहेज विवाद का गंभीर मामला सामने आया है. जहां नवविवाहिता के पति और ससुरालजनों ने चार पहिया कार न मिलने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के माता-पिता और भाई बेटी को लेने उसके घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान आरोपी पति और सास-ससुर ने उनके ऊपर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया. मारपीट में सभी गंभीर रूप से घायल हुए. नवविवाहित पीड़ित महिला का नाम पूजा है.

पीड़ित महिला पूजा ने आरोपी पति और ससुरालजनों के खिलाफ लिखित शिकायत दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. महोबा जिला अस्पताल में इलाज कराते हुए पिता बाबूराम ने बताया, ''बेटी की शादी 2 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे. बावजूद इसके, पति और ससुरालजन चार पहिया कार की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे.''

पीड़िता के परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की

शुक्रवार (19 दिसंबर) को हुई मारपीट की घटना के बाद जब पिता अपनी बेटी को लेने घर पहुंचे, तो पति बाबू और पिता जगदीश ने मिलकर बाबूराम, उनकी पत्नी और बेटे कृष्णा के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट कर दी. सभी परिजनों को गंभीर चोटें आई हैं. पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. पूजा के परिजनों का कहना है कि वे अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं.



आरोपियों पर जरूरी कार्रवाई की जा रही है- पुलिस

उधर, महोबा जिला अस्पताल के डॉ. दीपक ईएमओ ने जानकारी देते हुए बताया, ''तीनों घायल व्यक्तियों की मेडिकल जांच कर रिपोर्ट संबंधित थाने को भेज दी गई है.'' वहीं, पुलिस ने बताया कि मामला गंभीर है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. स्थानीय पुलिस ने भी तीनों आरोपियों को अस्पताल में लाकर मेडिकल जांच करवाई और रिपोर्ट को थाने भेज दिया.