उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA के दो प्रमुख सहयोगियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का गणित अभी से चर्चा में है. दोनों दल चुनाव साथ लड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है. मामला तब और चर्चा में आ गया, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. कांग्रेस की ओर से 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी सामने आई है. ऐसे में सवाल है कि आखिर दोनों दलों के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही और 2024 लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी सीट बंटवारा इतना मुश्किल क्यों हो रहा है?

181 सीटों की मांग और कांग्रेस का दावा

सीट बंटवारे को लेकर विवाद की सबसे बड़ी वजह सीटों की संख्या है. अखिलेश यादव ने हाल में कहा था कि कांग्रेस ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. हालांकि, कांग्रेस ने इस संख्या को अपनी अंतिम मांग के तौर पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है. 17 नवंबर को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती. दूसरी तरफ, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 181 सीटें देने के पक्ष में नहीं है.

कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या केवल चुनाव लड़ने का सवाल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश भी है. पार्टी चाहती है कि उसे ऐसी सीटें मिलें जहां उसके पास स्थानीय संगठन, उम्मीदवार और चुनाव लड़ने की क्षमता हो. वहीं समाजवादी पार्टी के सामने अपनी राजनीतिक ताकत और विधानसभा में अपने प्रभाव को बनाए रखने की चुनौती है. इसलिए दोनों दलों के लिए सीटों का बंटवारा केवल संख्या तय करने का मामला नहीं रह गया है.

17 नवंबर की बैठक क्यों नहीं हो पाई?

17 नवंबर को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत होने की संभावना थी. लेकिन यह बैठक नहीं हो सकी. द इकोनॉमिक टाइम्स की 18 नवंबर की रात 12:09 बजे अपडेट हुई रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्हें बैठक तय किए जाने की प्रक्रिया में भरोसे में नहीं लिया गया था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कांग्रेस की ओर से एकतरफा बैठक तय किए जाने और 181 सीटों की मांग को लेकर सपा में असहजता थी.

वहीं पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सोमवार को सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन कार्यक्रम के दौरान बातचीत हुई थी. इसी बातचीत में सीट बंटवारे का एक मसौदा भी चर्चा में आया. इसके बाद मंगलवार की बैठक को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बातचीत टली नहीं है, बल्कि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के स्तर पर शुरू हो चुकी है.

2022 के नतीजे कांग्रेस के लिए चुनौती क्यों?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था. समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस केवल दो सीटों पर सिमट गई थी. बहुजन समाज पार्टी को भी सिर्फ एक सीट मिली थी. 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 और कांग्रेस को सात सीटें मिली थीं.

इन आंकड़ों से साफ है कि विधानसभा चुनावों में दोनों दलों की स्थिति एक जैसी नहीं रही है. समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में कांग्रेस की तुलना में कहीं बड़ा प्रतिनिधित्व है. ऐसे में सपा के लिए कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देना आसान फैसला नहीं होगा. दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा चुनाव के पुराने प्रदर्शन को ही भविष्य की सीटों का आधार नहीं बनाया जा सकता. पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को भी बातचीत का आधार बनाना चाहती है.

2024 का लोकसभा चुनाव बना गठबंधन का आधार

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दोनों दलों ने सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा था. राज्य की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 62 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली. इस तरह दोनों दलों का संयुक्त आंकड़ा 43 सीटों तक पहुंचा. वहीं बीजेपी को 33 सीटें मिली थीं.

इस चुनाव के नतीजों ने दोनों दलों को यह आधार दिया कि साथ चुनाव लड़ने पर उनके वोटों का बेहतर तालमेल बन सकता है. कांग्रेस के लिए यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक वापसी के रूप में भी देखा गया. लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों का गणित अलग होता है. लोकसभा चुनाव में एक संसदीय क्षेत्र के भीतर पांच या उससे अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं. विधानसभा चुनाव में हर सीट पर उम्मीदवार, जातीय समीकरण, स्थानीय संगठन और क्षेत्रीय मुद्दे अलग महत्व रखते हैं. इसलिए 2024 का सीट बंटवारा 2027 में ज्यों का त्यों लागू करना आसान नहीं होगा.

2017 की गलती दोहराना नहीं चाहते दोनों दल

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने 2017 के गठबंधन का अनुभव भी है. उस चुनाव में दोनों दलों ने साथ चुनाव लड़ा था. समाजवादी पार्टी ने 311 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. समाजवादी पार्टी 47 और कांग्रेस सात सीटें ही जीत सकी. बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी.

कांग्रेस के लिए इस चुनाव से एक बड़ा सबक यह है कि गठबंधन का ऐलान भर काफी नहीं होता. उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय स्तर पर तालमेल और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय भी जरूरी है. यही वजह है कि इस बार कांग्रेस सीटों पर बातचीत जल्दी पूरी करने की पक्षधर दिखाई दे रही है. पार्टी दिसंबर के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश में यात्राओं और जनसभाओं के जरिए अभियान शुरू करने की तैयारी भी कर रही है.

आखिर सहमति का रास्ता क्या हो सकता है?

मौजूदा बातचीत में दोनों दलों की ओर से 'जीतने की संभावना' यानी विनिबिलिटी को सीट तय करने का आधार बताया जा रहा है. इसका मतलब है कि केवल यह नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टी ने पहले किस सीट पर चुनाव लड़ा था, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वहां किस दल का संगठन मजबूत है, किस उम्मीदवार की स्थानीय पकड़ है और गठबंधन के दोनों दलों के वोट कितने प्रभावी ढंग से एक साथ आ सकते हैं.

इसके लिए दोनों दलों को सीटवार सर्वे, पिछले चुनावों के नतीजे, जातीय समीकरण और स्थानीय नेताओं की स्थिति पर सहमति बनानी होगी. कांग्रेस और सपा के सामने चुनौती यह भी है कि जिन सीटों पर दोनों दल दावा कर रहे हैं, वहां किसी एक को पीछे हटना पड़ सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं को साथ रखना भी जरूरी होगा.

फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन खत्म होने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद अगले कुछ दिनों में फिर बैठक होने की संभावना जताई गई है. लेकिन 181 सीटों की चर्चा, कांग्रेस की 100 से अधिक सीटों की इच्छा और सपा की अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के बीच अंतिम समझौता कैसे बनेगा, यह देखना बाकी है. 2027 के चुनाव से पहले यह बातचीत केवल सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता की दिशा भी तय करेगी.