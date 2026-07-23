चित्रकूट: NEET छात्रा से गैंगरेप, घूमने गई थी देवांगना एयरपोर्ट, अखिलेश यादव बोले, 'इंसाफ हो'

चित्रकूट में एक NEET छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जानकारी के मुताबिक छात्रा अपने प्रेमी दोस्त के साथ बाइक से देवांगना एयरपोर्ट घूमने गई थी. आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने दोनों को बंधक बना लिया और छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटनास्थल पहुंचे ADG, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण घटनास्थल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. हालांकि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं.

CJP के प्रदर्शन के बीच मायावती की अखिलेश यादव और राहुल गांधी को दो टूक, दिया बड़ा सियासी संदेश

एसपी-डीएम कार्यालय से 3 किलोमीटर दूर हुई वारदात

बताया जा रहा है कि यह घटना बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के देवांगना एयरपोर्ट के पास हुई, जो एसपी और डीएम कार्यालय से महज करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ऐसे में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

चित्रकूट में पिछले 10 दिनों के भीतर गैंगरेप की यह दूसरी घटना बताई जा रही है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

अब उत्तराखंड में पेपर लीक, देहरादून की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने WhatsApp से किया शेयर





अखिलेश यादव ने पोस्ट कर सरकार पर बोला हमला

इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार की आलोचना की. उन्होंने लिखा, "उत्तर प्रदेश में अपराध का सच: अनभिज्ञ मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ, संज्ञानार्थ, संदर्भार्थ. इंसाफ हो!" अखिलेश यादव की इस पोस्ट के बाद मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है.