महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है. देश के कोने-कोने से हजारों शिवभक्त यहां पहुंच रहे हैं और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान है. ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान कर गंगाजल भर रहे हैं और फिर विभिन्न शिवालयों की ओर जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं. वहीं हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की ब्रह्ममुहूर्तभव्य आरती का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया.

मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया, वहीं भगवान शिव का विशेष श्रृंगार कर हल्दी, चंदन और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की गई. आरती के दौरान पूरा परिसर ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त

हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हर की पैड़ी के साथ ही प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गयी है. पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और सुगम दर्शन व्यवस्था के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है. श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख-समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं.आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हरिद्वार एक बार फिर आस्था, विश्वास और शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है.

सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू

दक्ष मंदिर के प्रबंधक महंत रविन्द्र पुरी ने बताया कि शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान् भोलेनाथ पर जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. धर्मनगरी में सब शांति से ये पर्व मना रहे हैं. पुलिस प्रशासन द्वारा उचित प्रबंध भी किए गए हैं. सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू है.