हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKashi Vishwanath Dham: श्री काशी विश्वनाथ धाम में शुरू हुआ महाशिवरात्रि उत्सव, 4 दिन तक बंद रहेंगे स्पर्श दर्शन

Kashi Vishwanath Dham: श्री काशी विश्वनाथ धाम में शुरू हुआ महाशिवरात्रि उत्सव, 4 दिन तक बंद रहेंगे स्पर्श दर्शन

Maha Shivratri 2026: विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. मंदिर प्रशासन ने बताया कि 14 से 17 फरवरी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Feb 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

भगवान शंकर की नगरी के रूप में पहचाने जाने वाली काशी की महाशिवरात्रि का उत्सव उमंग एक अलग ही रूप में देखा जाता है. विशेष तौर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के उमड़ने वाले जन सैलाब अपने आप में शिव भक्ति की अनोखी तस्वीर को दर्शाते हैं.

मंदिर प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व उत्सव का प्रारंभ हो चुका है. इसके अलावा मंदिर प्रशासन की तरफ से यह भी तय किया गया है कि 14 फरवरी से 17 फरवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन और किसी भी प्रकार के विशेष दर्शन पर रोक रहेगी.

काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्री की तैयारियां शुरू

श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि - महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर में तैयारी को शुरू किया जा चुका है. श्री गणेश पूजन के साथ इस महापर्व का उत्सव प्रारंभ हो चुका है. मंदिर में शास्त्रीय महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें मंदिर के सभी प्रधान विग्रहों का रुद्राभिषेक कर उन्हें जागृत किया जाएगा. सभी देवताओं से आवाहन किया जाएगा कि वह इस महोत्सव में सहभागी हों.

14 से 17 फरवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक

इसके अलावा उन्होंने अन्य जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 14 फरवरी से 17 फरवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था और भीड़ को देखते हुए रोक रहेगी. किसी भी प्रकार का विशेष दर्शन नहीं हो सकेगा. झांकी दर्शन से श्रद्धालुओं को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की अपील

मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वह धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन प्राप्त करें. महाशिवरात्रि के दिन अलग-अलग प्रवेश द्वार से भक्तों को प्रवेश मिलेगा. किसी भी प्रकार का डिवाइस गैजेट मंदिर में श्रद्धालु नहीं ले जा सकेंगे. शुद्ध पेयजल , प्राथमिक उपचार अथवा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 06 Feb 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Varanasi News Kashi Vishwanath Dham UP NEWS Maha Shivratri 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
एक सेकंड में 5KM, परमाणु बम गिराने में सक्षम... कितनी खतरनाक है Agni-3 मिसाइल, जिसका हुआ सफल परीक्षण?
एक सेकंड में 5KM, परमाणु बम गिराने में सक्षम; कितनी खतरनाक Agni-3 मिसाइल, जिसका हुआ सफल परीक्षण?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: पहले युवराज, अब कमल...सड़क-सड़क मौत का दलदल! | Janakpuri Biker Death
ABP Report: 'घूसखोर पंडत' पर घमासान! | Ghooskhor Pandat Controversy | FIR | CM Yogi
Chitra Tripathi: घूसखोर की जाति बनाई, ऐसे फिल्म से करेंगे कमाई? | Ghooskhor Pandat Controversy
Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
एक सेकंड में 5KM, परमाणु बम गिराने में सक्षम... कितनी खतरनाक है Agni-3 मिसाइल, जिसका हुआ सफल परीक्षण?
एक सेकंड में 5KM, परमाणु बम गिराने में सक्षम; कितनी खतरनाक Agni-3 मिसाइल, जिसका हुआ सफल परीक्षण?
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने से पीछे क्यों हटे थे आइंस्टीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुए थे शामिल?
परमाणु बम बनाने से पीछे क्यों हटे थे आइंस्टीन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में क्यों नहीं हुए थे शामिल?
लाइफस्टाइल
Happy Rose Day 2026 Wishes: गुलाबों से शुरू होता है प्यार का इजहार, रोज डे पर भेजें ये खास विशेज
गुलाबों से शुरू होता है प्यार का इजहार, रोज डे पर भेजें ये खास विशेज
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget