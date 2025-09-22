वाराणसी में वकील और पुलिस के बीच प्रकरण काफी सुर्खियों में रहा. दरअसल एक दरोगा की पिटाई के बाद न्यायालय परिसर में वकील और पुलिस आमने-सामने हो गए. इसके बाद इनके बीच तनाव की स्थिति परिसर से लेकर सोशल मीडिया पर देखी गई. नाराज़ वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया. फिलहाल मामले को बढ़ता देख जिला प्रशासन और अधिवक्ता संगठन की तरफ से रविवार के दिन एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. यह बैठक वाराणसी के पुलिस कमिश्नर आवास पर हुई जिसमें अधिवक्ताओं की तरफ से बनाई गई कमेटी में शामिल 11 सीनियर वकील इसके अलावा कमिश्नर, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए.

दो प्रकरण की होगी मजिस्ट्रेट जांच

रविवार के दिन वाराणसी के पुलिस कमिश्नर आवास पर हुई बार पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की अहम बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान बैठक को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बार संगठन की तरफ से इस बात पर सहमति बनी है कि वाराणसी के वकील पुलिस प्रकरण से जुड़े दो मामले में मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी. जिसमें एक विवाद बड़ागांव थाना और दूसरा कचहरी परिसर में दरोगा की पिटाई से जुड़ा हुआ है. और तब तक के लिए इस मामले में कोई भी अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके अलावा भेलूपुर प्रकरण से जुड़े मामले कों लेकर एक अधिवक्ता पर फर्जी मुकदमा और उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, इस बात को लेकर भी आश्वास्त किया गया है.

सोशल मीडिया पर रखी जाएगी नजर !

वकील पुलिस मामले के दौरान दोनों विभागों की तरफ से एक दूसरे पर सोशल मीडिया पर भी तीखी टिप्पणी की गई. अब वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि - दोनों विभाग एक दूसरे पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने से बचेंगे. वहीं सोमवार की सुबह 11:00 बजे न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की एक बैठक बुलाकर हड़ताल को खत्म कर, न्यायिक कार्य शुरू करने कों लेकर निर्णय लिया गया है .