यूपी: MP की छात्रा महोबा से लापता, परिजनों ने एसपी से की शिकायत; अपहरण का आरोप

महोबा में नीट की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की छात्रा निशा अहिरवार के चार दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है. परिजनों ने गांव के ही दबंगों पर अपहरण का आरोप लगाया है, जिन्होंने पूर्व में भी छात्रा के साथ छेड़खानी की थी. अब इस मामले में बहुजन समाज पार्टी ने भी दखल दिया है. पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर छात्रा की जल्द बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

डॉक्टर बनने का सपना लेकर महोबा आई एक मेधावी छात्रा की सुरक्षा पर अब गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. मध्य प्रदेश के पठा गांव की रहने वाली 25 वर्षीय निशा अहिरवार बीते 30 अप्रैल की शाम से रहस्यमयी ढंग से लापता है. निशा महोबा में किराए पर रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी. वह शाम को लाइब्रेरी पढ़ने गई थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी.

Bareilly News: ट्रेन में सफर के दौरान मौलाना की संदिग्ध मौत, पत्नी ने हत्या का आरोप लगाकर दर्ज कराई शिकायत

बसपा नेता के नेतृत्व में एसपी से मिला परिवार

बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगादीन अहिरवार के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है. निशा की मां मन्नू का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका सीधा आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण गांव के ही दबंगों अंकित और मोहित ने किया है.

पुरानी रंजिश में अपहरण का आरोप

परिजनों की माने यह मामला महज गुमशुदगी का नहीं बल्कि पुरानी रंजिश का है. करीब 16 महीने पहले भी आरोपियों ने निशा के साथ छतरपुर जाते समय छेड़खानी की थी, जिसका मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि आरोपी लगातार निशा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे और महोबा में भी उसका पीछा कर रहे थे.

आरोपियों ने पूर्व में दी थी बर्बाद करने की धमकी

छात्रा ने गायब होने से दो दिन पहले अपनी मां को फोन पर बताया था कि उसे रास्ते में रोककर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और बर्बाद करने की धमकी दी गई. 3 मई को निशा की नीट की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले गायब होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है.

एमपी के छतरपुर का रहने वाला है पीड़ित परिवार

बीएसपी जिलाध्यक्ष गंगादीन अहिरवार ने कहा कि पीड़ित परिवार मध्यप्रदेश के छतरपुर के पठा गांव का रहने वाला है. उनकी बेटी महोबा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और 30 अप्रैल की शाम से लापता है. परिजन कोतवाली पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसी कारण आज वे पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लेकर आए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि एसपी जल्द ही छात्रा को बरामद कराएंगे.

बहरहाल, पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है. सीओ अरुण कुमार सिंह खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पुलिस की टीमें सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए छात्रा की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं.

'जन-जन का यह अभूतपूर्व जनादेश...', 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच बोले सीएम योगी आदित्यनाथ