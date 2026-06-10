UP में नशामुक्त भारत अभियान को नई गति, योगी सरकार का व्यापक जनजागरण अभियान

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नशामुक्त भारत अभियान को नई गति मिली है. सरकार नशे की समस्या से जूझ रहे युवाओं और नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जनजागरण के साथ-साथ हेल्पलाइन, परामर्श और पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार कर रही है.

मद्यनिषेध विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे 24×7 हेल्पलाइन नंबर 14416 पर अब तक 37 हजार से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे गए और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 232 जागरूकता स्पॉट प्रसारित किए गए.

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स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम

सरकार स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है. युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें नशा न करने की शपथ दिलाई जा रही है. सोनभद्र और प्रयागराज माघ मेला-2026 में वीडियो वैन का संचालन, 829 सांस्कृतिक कार्यक्रम, 1800 वालपेंटिंग और 1767 गोष्ठियां आयोजित की गईं.

नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है. इन केंद्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि नशे की लत से मुक्त हुए व्यक्ति समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें.

आर.एल. राजवंशी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी ने कहा, “नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हमारा उद्देश्य केवल नशा छुड़वाना नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है.

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