लखनऊ में शुरू हुआ डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी, समापन सत्र में शामिल होंगे सीएम योगी

लखनऊ स्थित एक होटल में तीन दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग 'त्रिवेणी' उत्तर प्रदेश के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि का आयोजन हुआ. शनिवार से शुरू हुए इस सम्मेलन में कई राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल क्रिएटर्स, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास मॉडल पर अपने विचार रखे.

इसमें विशिष्ट वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) डीआरडीओ चेयर (एमेरिटस) व पूर्व सीईओ-एमडी ब्रह्मोस एयरोस्पेस रक्षा मंत्रालय के सुधीर के. मिश्रा, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ अग्निहोत्री, अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और आबकारी विभाग वीणा कुमारी मीना, सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला समेत अन्य अतिथि शामिल हुए. वहीं सम्मेलन का समापन सोमवार 15 जून को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

शनिवार को सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीते नौ वर्षों के परिवर्तनकारी सफर को केंद्र में रखा गया. इस दौरान सुधीर के मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार विजन के साथ एक्शन में भी भरोसा रखती है. एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले सीएम के पास विजन भी है. उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र लगाने के लिए योगी सरकार ने महज दो दिन में जमीन दे दी थी. इससे यूपी को आर्थिक रूप से करोड़ों रुपये का राजस्व भी मिला. साथ ही लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के चलते यूपी में 10 हजार करोड़ का निवेश भी आया. इसी मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ. उन्होंने कहा कि योगी सरकार की सक्रियता के चलते ही प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना भी सच हो पाया.

महिलाओं को मिला लीड करने का मौका

चर्चा के दौरान वीणा कुमारी मीना ने कहा कि इस सरकार में जीएसटी, स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज समेत कई विभागों में महिलाओं को लीड करने का मौका मिला. चीनी मिलों के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी 4 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह सब पॉलिटिकल लीडरशिप का कमाल है. बेहतर कानून व्यवस्था के चलते ही आर्थिक विकास बढ़ रहा है. दूसरी तरफ महिलाओं में हर क्षेत्र में काम करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है.

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कानून व्यवस्था और निवेश में आया सुधार

अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा कि बेहतर शासन-प्रशासन के लिए मुखिया में चरित्र और इमानदारी होनी ही चाहिए. यूपी की कमान संभालने आए योगी आदित्यनाथ यह दोनों चीजें साथ लेकर आए. अगर सिर्फ विज्ञापन से सरकार बचती तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं जाती. उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चरणबद्ध तरीके से काम किया. सबसे पहले यूपी की मुख्य बीमारी कानून व्यवस्था को ठीक किया. इसके बाद निवेश के मुद्दे को सुलझाया. उन्होंने उदाहरण दिया कि जेवर हवाईअड्डे जितना लैंडबैंक एशिया में किसी भी एयरपोर्ट के पास नहीं है. गंगा एक्सप्रेसवे के लिए योगी सरकार किसी बैंक से लोन मांगने नहीं गई. यह सब आर्थिक मजबूती का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के जरिए उत्तर प्रदेश में इंटरप्रेन्योर (उद्यमी) खड़े किए गए. योगी सरकार ने जनहित की योजनाओं में किसानों की जमीन अधिग्रहण को आसान बनाया, साथ ही उन्हें बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया. योगी सरकार के ऐसे तमाम काम आज दूसरे राज्यों के लिए मॉडल के रूप में काम आ रहे हैं.

समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी

रविवार को आयोजित होने वाले पहले सत्र में शासन व्यवस्था के विकास, जवाबदेह संस्थाओं और नागरिक-केंद्रित नीतियों पर विमर्श होगा. इसके बाद 'समृद्धि-अवसंरचना, निवेश और अर्थव्यवस्था' विषय पर चर्चा की जाएगी. इसी प्रकार सोमवार को 'समृद्धि-युवा और महिलाएं' तथा 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' विषयों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सुशासन आधारित विकास यात्रा और विकसित प्रदेश की परिकल्पना पर अपना संबोधन देंगे.

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