लखनऊ में कोहरे के चलते स्कूलों की टाइमिंग बदली, DM ने जारी किया आदेश

लखनऊ में कोहरे के चलते स्कूलों का समय बदल दिया गया. डीएम ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया. सभी स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे के बाद से होगा. डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जनपद लखनऊ में शीतलहर/घना कोहरा होने एवं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों (समस्त बोर्ड से संचालित विद्यालय) के कक्षा-01 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन प्रातः 09:00 बजे के पश्चात ही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें. उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

सीएम योगी ने भी जारी किए निर्देश

घने कोहरे और शीतलहर के बचाव के लिए सीएम योगी ने भी बुधवार (17 दिसंबर) को निर्देश जारी किए. ये निर्देश मंगलवार को राज्य भर में कोहरे से जुड़ी कई सड़क दुर्घटनाओं के एक दिन बाद आए हैं. सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 59 घायल हो गए. सबसे बड़ी दुर्घटना मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई, जहां घने कोहरे में कई वाहनों के टकराने से आग लग गई, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई.

यातायात अधिकारियों को 'हाई अलर्ट' पर रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों, पुलिस और यातायात अधिकारियों को 'हाई अलर्ट' पर रहने और घने कोहरे के दौरान उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सड़कों और आवासीय गलियों में स्ट्रीटलाइट्स की लगातार जांच की जानी चाहिए तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खराब रोशनी को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए.

सीएम योगी ने अधिकारियों को अंधेरे वाले स्थानों की पहचान करने और आवश्यकतानुसार राजमार्गों और सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाने सहित उचित सुधारात्मक उपाय करने का भी निर्देश दिया है.

कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ न पाया जाए- सीएम

मुख्यमंत्री ने शीतलहर के दौरान राहत उपायों पर बल देते हुए निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ न पाया जाए और नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को बेघर लोगों के लिए अलाव, हीटर और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि रैन बसेरों का लगातार निरीक्षण करके उनका प्रबंधन ठीक से किया जाए.

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि एक्सप्रेसवे पर चौबीसों घंटे क्रेन और एम्बुलेंस तैनात की जाएं और टोल प्लाजा कर्मचारी लाउडस्पीकर के जरिए वाहन चालकों को कोहरे की स्थिति के बारे में चेतावनी दें. कोहरे के दौरान तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.