गोरखपुर: केमिकल से चमकाया जा रहा भुना चना, 750 बोरी जब्त, कैंसर-किडनी फेल का खतरा

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. विभाग की टीम ने यहां बाजार में भुने चने जिन्हें केमिकल से चमकाया गया था, कि 750 बोरियां पकड़ी हैं. यह मिलावटी खतरनाक चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था. जिस कलर को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उससे इंसान की किडनी और लीवर तक फेल हो सकते हैं.

राजघाट थाना क्षेत्र के लालडिग्गी पार्क के ठीक सामने बने गोदाम से यह बड़ी बरामदगी हुई है. खाद्य विभाग की टीम ने फ़िलहाल यह मिलावटी चना जब्त कर इसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है. अब इस सिंडिकेट की तलाश शुरू कर दी गयी है, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं.

किडनी-लीवर डैमेज होने का खतरा

टीम को सूचना मिली थी कि राजघाट क्षेत्र के एक गोदाम से मिलावटी चना सप्लाई हो रहा है. जिस पर टीम ने क्षेत्र के लालडिग्गी पार्क के ठीक सामने बने गोदाम में छापा मारा. खाद्य विभाग की टीम जब यहां पर छापेमारी के लिए पहुंची तो वह हैरान रह गई. काफी चमकदार और रंगीन दिख रहा चना जब प्रारंभिक जांच में केमिकल छोड़ने लगा, तो खाद्य विभाग के लोगों के होश उड़ गए. टीम ने इस चने को जब्त कर लिया है. यह चना खाने योग्य भी नहीं है. इसे खाने से किडनी-लिवर खराब होने के साथ कैंसर भी हो सकता है.

खाद्य विभाग ने कैमिकल युक्त चना को बरामद कर उसे सीज कर दिया और इसके बिक्री पर रोक लगा दी है. सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया. इनका नेटवर्क को खंगाल जा रहा है. जो लोग इसे बेचते पाए गए, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सप्लाई

खाद्य विभाग को सोमवार 15 दिसंबर को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भुना चना दो गाड़ी से राजघाट थानाक्षेत्र के लालडिग्गी में मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स पर आया है. सूचना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 750 बोरा भुना चना बरामद किया. उसके नमूने लेकर जांच कराया, तो उसमें सिंथेटिक यलो डाई मिला. यह सिंथेटिक यलो डाई खाने के लिए नहीं होती है. ये कपड़े रंगने और कागज को पीला रंग देने में प्रयोग होता है. जो काफी खतरनाक होता है. बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत खतरनाक और कैंसर होने की क्षमता ज्यादा है. लिवर और किडनी भी डैमेज हो सकती है.

सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर सिंह ने बताया कि भुना चना ज्यादातर लोगों के द्वारा इसे खाया जाता है और ये स्वास्थ्य वर्धक भी माना जाता है, लेकिन पकड़ा गया चना पीले कलर का दिख रहा है. जो विभाग द्वारा सूचना दी गई कि इसमें सिंथेटिक डाई का प्रयोग किया गया है. चने में भारी मात्रा में रसायन का प्रयोग किया गया है. यह काफी हानिकारक है. लिवर से संबंधित तमाम बीमारियां पैदा करता है. किडनी पर भी इसका असर होता है.

पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा

सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा औषधि द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इसको इंडिकेट किया जा सके. ये चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आता है. क्योंकि वहां इसका उत्पादन ज्यादा होता है. वहां से इसकी सप्लाई गोरखपुर आती है और गोरखपुर से इसे देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ ,मऊ ,सिद्धार्थ नगर , गोरखपुर मंडल के साथ काफी दूर तक यहां से इसकी सप्लाई होती है. जो लोग इसे बेचते पाए जाएंगे, उनकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी. उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा. उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इनका जहां तक इनका नेटवर्क फैला है, उन सब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.