लखनऊ में धर्मांतरण का खुलासा, 250 से ज्यादा लोगों को बनाया ईसाई, हर महीने मिलता था टारगेट

लखनऊ में धर्मांतरण का खुलासा, 250 से ज्यादा लोगों को बनाया ईसाई, हर महीने मिलता था टारगेट

Lucknow Conversion: आरोपी मलखान लोगों को इलाज और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था. उसने अपने खेत में बने मकान को चर्चा बना दिया था, जहां प्रार्थना कराई जाती थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ में पैसों का लालच देकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खुलासा हुआ हैं. जिसके बाद हड़कंप मच गया हैं. पुलिस ने इसे मामले में निगोहा के बख्तौरीखेड़ा गांव के आरोपी मलखान को गिरफ़्तार किया है. आरोप है कि वो बीते दो सालों से धर्मांतरण का गैंग चला रहा था. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने अब तक आसपास के इलाकों से करीब 250 से ज्यादा लोगों का मतांतकरण कर ईसाई बनाया है. आरोपी मलखान और उसका गैंग लोगों की बीमारी ठीक करने के बहाने या फिर पैसों का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था.  

इलाज और लालच देकर बनाते थे शिकार

डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख धर्मेंद्र शर्मा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले की जाँच के लिए पुलिस की चार टीमें बनाई गईं थी. जाँच में पता चला है कि आरोपी हिन्दुओं को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था. धर्मांतरण करने वाले लोगों में ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग है. 

आरोपी मलखान ने साल 2016 में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ ईसाई धर्म अपना लिया था. उसने अपना नाम मलखान मैथियूज रख लिया था. उसने अपने साथ कई और लोगों को भी पास्टर बनाया था. जो आसपास के गांवों में एक्टिव रहते थे और लोगों को चंगई सभा में बुलाया करते थे.  

पुलिस के मुताबिक़ मलखान ने अपने खेत पर बने मकान को चर्चा बना दिया था जहां हर रविवार और गुरुवार को प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती थी. इस दौरान लोगों को नियम समझाए जाते थे. महिलाओं को सिंदूर, चूड़ियां नहीं पहनने को कहा जाता था और घरों से देवी-देवताओं की तस्वीरें हटाने और पूजा नहीं करने की हिदायत दी जाती थी. 

हर महीने दिया जाता था धर्मांतरण का लक्ष्य

मलखान के जाल में फंसे 12 लोग सामने आए हैं. उसका जाल आसपास के 20 गांवों में फैला हुआ था. मलखान को हर महीने पाँच लोगों का धर्मांतरण कराने का लक्ष्य दिया जाता था. इस गिरोह से जुड़े लोग किसी बाहरी से बात नहीं करते थे. ये लोग पहले गांव के लोगों के साथ मिलकर जानकारी जुटाते थे. जिसके बाद संबंधित परिवार से संपर्क करते थे.

इस गिरोह से जुड़े लोगों ने आसपास के गांवों में बड़ी तेजी से जमीनें खरीदी हैं. इन्होंने अपने घरवालों को शहर से दूर भेजा हुआ हैं, पुलिस आरोपी मलखान और उसके गिरोह के लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटाने की कोशिश में जुट गई हैं. जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासा हो सकते हैं.  

Published at : 29 Sep 2025 11:11 AM (IST)
UP Conversion UP NEWS LUCKNOW NEWS
Embed widget