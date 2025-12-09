लखनऊ: 10 साल से लिव-इन में रह रहे युवक की हत्या, प्रेमिका ने चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बेहद सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 32 साल के युवक की उसी की प्रेमिका ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. पड़ोसियों का कहना है कि घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी लेकिन उन्हें लगा कि ये आपसी विवाद है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

ये घटना बीबीडी थाना क्षेत्र के सलारगंज इलाके की है, जहां सूर्य प्रताप सिंह बीते दस साल से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था. सूर्य प्रताप की दो नाबालिग बेटियां भी उसके साथ रहती है. महिला रत्ना देवी विधवा है और वो काफी समय से उसके साथ रह रही थी.

पड़ोसियों को घर से आई थी झगड़े की आवाज

मृतक के घर के आसपास चारों ओर खेत हैं. पड़ोस के रहने वाले लोगों ने बताया कि मृतक सूर्य प्रताप देवरिया जिले का रहने वाला था. हत्या से एक दिन पहले उनके घर से काफी शोर शराबे की आवाजें आ रही थीं. उन्हें लगा कि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं थोड़ी देर में मामला शांत हो जाएगा.

कुछ देर बाद घर से आवाज आना भी बंद हो गई लेकिन, तब तक किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि घर में क्या हुआ होगा. अगली सुबह जब पुलिस घर आई तो हर कोई हैरान रह गया. घर से जब सूर्य प्रताप का शव निकला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

आरोप महिला को पुलिस ने किया गिरफ़्तार

पड़ोसियों का कहना है कि ये परिवार किसी से कोई मतलब नहीं रखता था. ये सब कैसे हुआ उन्हें समझ नहीं आ रहा है. पुलिस ने इस मामले आरोपी महिला रत्ना को गिरफ़्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. महिला ने उसकी हत्या क्यों की इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.