लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग अग्निकांड में 15 की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि इस बीच बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने सीने में दर्द का बहाना बनाने की कोशिश की लेकिन मेडिकल जाँच में वो स्वस्थ पाए गए, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.

लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला समेत एनिमेशन एवं गेमिंग ज़ोन के संचालक तुषार जायसवाल, पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय और नेटवर्किंग का काम करने वाले सुरेश कुमार साहू को गिरफ़्तार किया था. पुलिस ने इन चारों से पूछताछ की है. जिसके बाद मंगलवार को उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

गिरफ्तारी से बचने के लिए बनाया बहाना

इस बीच बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सीने में दर्द की शिकायत की और दिल की बीमारी को बहाना बनाने की कोशिश की. जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जाँच के बाद उन्हें एकदम फिट घोषित कर दिया. डॉक्टरी जाँच में स्वस्थ पाए जाने के बाद उन्हें भी अन्य आरोपियों के साथ जेल भेज दिया गया.

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बिल्डिंग में कई नियमों की अनदेखी हुई

बता दें कि लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को जिस इमारत में आग लगी उसके निर्माण से लेकर फायर एनओसी समेत कई नियमों की अनदेखी पाई गई थी. ये इमारत आवासीय इस्तेमाल लिए बनाई गई थी लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जाने लगा. हाउस टैक्स के दस्तावेजों में ये अब भी आवासीय इमारत के तौर पर दर्ज है.

इस बिल्डिंग के लिए फायर एनओसी तक लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई. बिल्डिंग के नक्शे में भी कई खामियां थी. इसमें आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था. जिसकी वजह से हादसे के वक्त वहां मौजूद छात्र और अन्य स्टाफ़ के लोग फँस गए और बाहर नहीं निकल सके. जिसकी वजह से यहां 15 लोगों की जान चली गई.

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