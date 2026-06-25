उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा स्थित मीट फैक्ट्री में गौमांस की पुष्टि होने के बाद विवाद बढ़ गया है, गौमांस की पुष्टि के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मीट फैक्ट्री पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय बीजेपी विधायक ने भी हिंदू संगठनों की इस मांग का समर्थन किया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी की कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, खुर्जा स्थित मीट फैक्ट्री में गौमांस की पुष्टि के बाद हिंदूवादी संगठनो के पदाधिकारियों ने मीट फैक्ट्री पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है. वहीं, दूसरी तरफ खुर्जा से भाजपा विधायका मीनाक्षी सिंह ने मीट फैक्ट्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है.

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फैक्ट्री के लाइसेंस आदि की विस्तार से जांच की मांग

आपको बता दें कि खुर्जा की अलहम्द फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री द्वारा गोमांस की सप्लाई की पुष्टि होने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीट फैक्ट्री से गोमांस सप्लाई की पुष्टि के संबंध में फैक्ट्री के लाइसेंस, संचालन संबंधित अनुमतियों व अन्य वैधानिक पहलुओं की विस्तार से जांच की मांग की गई है.

विधायक के पत्र से संबंधित विभाग अलर्ट

भाजपा विधायका मीनाक्षी सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिया लैटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, सांसद(डॉ महेश शर्मा)के प्रतिनिधि सत्यप्रकाश शर्मा ने नगर क्षेत्र व कही भी अवैध पशु कटान व गौकशी करने वालो पर बुलडोजर कार्रवाई करने के संबंध में जिलाधिकारी को लैटर लिखा है.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, खुर्जा क्षेत्र की अल्हमद मीट फैक्ट्री के मालिक और उसके सहयोगी को पुलिस ने गोमांस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. पूरा विवाद जनवरी का है, जब जनवरी में अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र में पुलिस ने मीट से लदे ट्रक एक ट्रक को पकड़ा था. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर ट्रक में मिले माँस को लैब भेजा गया था, जिसमें लैब से आई रिपोर्ट में हुई गोमांस की पुष्टि हुई थी.

गौमांस सप्लाई मामले में तीन गिरफ्तार

गौकशी मामले में तीन साझेदारों को दो दिन पहले अलीगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने आरोपी अनवर हुसैन, हाजी शहाबुद्दीन और फहीमुद्दीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. तीन दिन पूर्व बुलंदशहर डीएम के निर्देश पर एसडीएम, सीओ समेत कई विभागों की संयुक्त टीम ने मीट फैक्ट्री पर छापेमारी की थी. जांच टीम ने मीट फैक्ट्री में मिली मानकों की अनदेखी की वजह से फैक्ट्री को सील कर दिया गया था.

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