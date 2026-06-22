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लखनऊ अग्निकांड में इन 15 बच्चों की गई जान, सामने आए सभी के नाम
Lucknow Coaching Centre Fire: अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में मृतकों की संख्या 15 हो चुकी है. जिनकी शिनाख्त कर ली गयी है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मृतकों और घायलों की सूची जारी कर दी है
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में मृतकों की संख्या 15 हो चुकी है. जिनकी शिनाख्त कर ली गयी है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मृतकों और घायलों की सूची जारी कर दी है. मृतकों में सागर, नीलेश, अनामिका,संयम,अनुछा, सुखमनी,आदित्य श्रीवास्तव,ज्योति,भविष्य,अब्दुल रहमान,सूरज भाह , भाहजान, जयनिल चक्रवर्ती,मोहम्मद अम्मार और सुमल्या हैं. जबकि घायलों में जयंत, लवप्रीत,मोहम्मद आसिफ,भुवन श्रीवास्तव,पंकज, शैलेन्द्र,अभिषेक, पंकज जोशी और गौरव कुमार शामिल हैं.
(अपडेट जारी है.)
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