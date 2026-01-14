अमेठी के 12 ब्लाकों में हेलीपैड बनाये जाएंगे, जिसे लेकर जिले के पीडब्लूडी विभाग ने एडीएम को पत्र लिखा था. जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई में जुट गए है. आज जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित नेता रोड पर राजस्व कर्मियों द्वारा जमीन की पैमाइश की गई. इसके अलावा अन्य ब्लाक क्षेत्रो में भी जमीन का चिन्हांकन करने की प्रक्रिया शुरू की गई और कई जगह जमीन का चिन्हांकन किया जा चुका है.

दरअसल, नेताओ और बड़े अधिकारियों के दौरे के साथ ही आपदा, आपातकाल को लेकर जिले के सभी ब्लाकों में हेलीपैड बनाए जाएंगे. हेलीपैड बनने से अधिकारियों और नेताओं के दौरे में सहूलियत मिलेगी तो आपात स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत कार्यो में तेजी आएगी.

सीएम योगी ने वीसी में दिए थे PWD को निर्देश

हाल ही में हुए वीसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पीडब्लूडी विभाग को निर्देश दिये थे. जिसके बाद पीडब्लूडी विभाग के अधिशाषी अभियंता ने एडीएम को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है.

राजस्वकर्मियों ने शुरू किया भूमि का चिन्हांकन

जिले के 12 ब्लाकों में राजस्वकर्मियों द्वारा जमीन का चिन्हांकन किया जा रहा है. आज जिला मुख्यालय गौरीगंज के नेता रोड स्थित आनापुर गांव में हेलीपैड के लिए जमीन का चिन्हांकन किया गया. इस दौरान पीडब्लूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. ये हेलीपैड 85x50 मीटर का होगा, जो मुख्य सड़क से 50 मीटर दूर होगी, जिसके लिए एप्रोच रोड भी बनाया जाएगा.

12 ब्लाकों में हेलीपैड बनाने के निर्देश

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने कहा कि बीते 2 जनवरी को हुई वीसी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है जिले के 12 ब्लॉकों में अब हेलीपैड बनाए जाएंगे. फुरसतगंज में एअरपोर्ट होने के कारण बहादुरपुर ब्लाक में हेलीपैड का निर्माण नही कराया जाएगा.

