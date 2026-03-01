खामेनेई की मौत पर अलीगढ़ में आक्रोश, सड़कों पर उतरा शिया समुदाय, अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की खबर के बाद भारत में भी गम और गुस्से की लहर देखने को मिल रही है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शिया समुदाय के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया. सिविल लाइन क्षेत्र के जोहरा बाग से शुरू हुआ यह मार्च अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) सर्किल तक पहुंचा, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अपनी संवेदनाएं और विरोध दर्ज कराया.

प्रदर्शन के दौरान माहौल बेहद गमगीन नजर आया. हजारों की संख्या में शामिल लोग सिर पीट-पीटकर और सीना-जनी (मातम) कर अपना दुख व्यक्त कर रहे थे. 'जोहरा बाग' से एएमयू सर्किल तक का पूरा रास्ता प्रदर्शनकारियों से भर गया. लोगों के हाथों में काले झंडे और खामेनेई की तस्वीरें थीं. इस दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और खामेनेई की मृत्यु के पीछे की परिस्थितियों की कड़ी निंदा की गई.

रमजान के बीच महिलाओं ने भी दर्ज कराया विरोध

खास बात यह रही कि इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं. पवित्र रमजान का महीना होने के बावजूद महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलीं और विरोध मार्च का हिस्सा बनीं. प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना था कि अमेरिका और इजरायल की नीतियां मानवता के खिलाफ हैं और एक बड़े धार्मिक व राजनैतिक नेता को खोना पूरे शिया जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है.

ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक

गौरतलब है कि ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के बाद वहां की सरकार ने 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. साथ ही सात दिनों का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है. अलीगढ़ के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे ईरान के साथ खड़े हैं और इस दुख की घड़ी में पूरी तरह एकजुट हैं.