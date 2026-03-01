दुबई में हमलों का खौफ, गाजियाबाद के मन्नू का परिवार दहशत में, बेबस पिता ने सरकार से मांगी मदद

खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और ईरान के हमलों ने सात समंदर पार बैठे भारतीयों के परिवारों को दहशत में डाल दिया है. गाजियाबाद के गोविंदपुर निवासी राकेश मित्तल के घर में इन दिनों चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है. उनका छोटा बेटा मन्नू मित्तल पिछले 4 साल से दुबई में नौकरी कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालातों ने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी है.

मन्नू मित्तल का परिवार गाजियाबाद में रहता है, जबकि वह दुबई में कार्यरत है. मन्नू ने वीडियो कॉल के जरिए अपने माता-पिता को बताया कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मन्नू जिस इलाके में रहता है, उसके ठीक बगल में अमेरिकी दूतावास (US Consulate) है. सामरिक दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र को लेकर मन्नू को लगातार सुरक्षा संबंधी चेतावनी के मैसेज मिल रहे हैं, जिससे परिवार की धड़कनें तेज हो गई हैं.

बेबस पिता का भर्राया गला और मां की ममता

जब मीडिया की टीम राकेश मित्तल और उनकी पत्नी उषा मित्तल से बात करने पहुंची, तो मंजर बेहद भावुक था. पिता राकेश मित्तल जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उनका गला भर आता है और आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं. मां उषा मित्तल का भी यही हाल है. बेटे की सलामती की दुआ मांगते हुए वे बस मन्नू के मोबाइल पर आए सुरक्षा अलर्ट्स और वीडियो कॉल की तस्वीरों को निहार रहे हैं.

भारत सरकार से 'ऑपरेशन गंगा' जैसी उम्मीद

बेबस माता-पिता को अब सिर्फ भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है. उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जिस तरह यूक्रेन और अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था, उसी तर्ज पर दुबई और अन्य खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों के लिए भी 'रेस्क्यू ऑपरेशन' चलाया जाए. परिवार चाहता है कि उनका बेटा जल्द से जल्द वतन वापस लौट आए.

चेतावनी भरे मैसेज बढ़ा रहे हैं चिंता

मन्नू ने अपने परिवार के साथ वे मैसेज भी साझा किए हैं जो वहां के प्रशासन या दूतावास द्वारा जारी किए जा रहे हैं. इन संदेशों में सुरक्षित स्थानों पर रहने और अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है. गाजियाबाद के इस घर में हर फोन की घंटी अब एक अनजाने डर के साथ बजती है.