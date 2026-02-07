कुशीनगर में बाइक सवार की जेब में रखा मोबाइल फटा, हादसे में बुरी तरह झुलसा पैर, 3 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बेहद डराने वाली घटना सामने आई हैं, जहां एक बाइक सवार की जेब में रखे मोबाइल फोन की अचानक बैट्री फट गई. इस हादसे में युवक का पैर बुरी तरह झुलस गया. धमाके के साथ बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने बिजली के खंबे से जा टकराई. इस हादसे में बाइक पर सवार उसकी सास और साली को भी चोटें आईं है. तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये हादसा कुशीनगर के संत गाडगेनगर में स्थित खरदर पुल के पास हुआ. जहां 31 साल का अरुण मिश्र अपने भाई की ससुराल थाना तुर्कपट्टी के मठिया गांव से कसाया की ओर जा रहा था. उसकी बाइक पर बड़े भाई की सास रीता देवी (55 साल) और साली नीशू (17 साल) भी पल्सर मोटर साइकिल पर सवार थी.

जेब में रखे मोबाइल फोन में धमाका

रास्ते में युवक जब खरदर पुल के पास पहुंचा, तभी उसकी पेंट की जेब में रखे मोबाइल फ़ोन में ब्लास्ट हो गया. जिसके बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने बिजली के खंबे से जा टकराई. जिससे तीनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गई. फ़ोन में ब्लास्ट की वजह से अरुण का पैर झुलस गया और वो बुरी तरह घायल हो गया. वहीं सास और साली के भी सिर, हाथ-पैर में चोट आई है.

बताया जा रहा है कि अरुण बाइक चलाते समय मोबाइल फोन पर हेडफोन लगाकर काफी देर से कही बातचीत कर रहा था, जिससे फ़ोन गर्म हो गया और उसमें धमाका हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अरुण ने हेलमेट पहना था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई.

हादसे में युवक का पैर झुलसा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को एंबुलेंस के ज़रिए अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा हैं. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.

एक्सपर्ट की माने तो मोबाइल में अक्सर बैटरी फटने जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है. इससे बचने के लिए मोबाइल को कभी फुल चार्ज नहीं करना चाहिए और न हीं मोबाइल की बैटरी कभी बिल्कुल डाउन होनी चाहिए. मोबाइल कवर के अंदर कभी रुपये या कोई कागज भी नहीं रखना चाहिए. गर्मी के मौसम में मोबाइल को बहुत देर तक धूप के संपर्क में आने से बचाना चाहिए.

इनपुट- अखिलेश तिवारी