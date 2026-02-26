हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकुंवर प्रणव चैंपियन के आरोपों से सियासी भूचाल, 24 साल पुरानी ‘डांस पार्टी’ पर गणेश गोदियाल का जवाब

कुंवर प्रणव चैंपियन के आरोपों से सियासी भूचाल, 24 साल पुरानी ‘डांस पार्टी’ पर गणेश गोदियाल का जवाब

Dehradun News In Hindi: चैंपियन ने अपने वीडियो में दावा किया कि वर्ष 2002 में गोदियाल उन्हें मुंबई के एक डांस क्लब में लेकर गए थे. उन्होंने हरक सिंह रावत से जुड़े पुराने जैनी प्रकरण का भी उल्लेख किया.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर पुराना घटनाक्रम सुर्खियों में है. बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है. चैंपियन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पर गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस तथाकथित ‘डांस पार्टी’ का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बेहतर जवाब दे सकते हैं.

चैंपियन ने अपने वीडियो में दावा किया कि वर्ष 2002 में गोदियाल उन्हें मुंबई के एक डांस क्लब में लेकर गए थे. साथ ही उन्होंने हरक सिंह रावत से जुड़े पुराने जैनी प्रकरण का भी उल्लेख किया. इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गोदियाल ने कहा कि 2002-03 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायकों की ड्यूटी लगी थी और सभी एक ही विमान से मुंबई गए थे. एयरपोर्ट पर दोनों दलों के विधायकों ने दावत की मांग की, जिस पर उन्होंने पहले घर पर पार्टी देने की बात कही, लेकिन आपसी सहमति से बाहर आयोजन तय हुआ.

24 साल बाद मुद्दा बनाने पर आपत्ति

गोदियाल के अनुसार, उनके घर के पास एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी गई. भोजन के दौरान चैंपियन ने ‘नाच-गाने’ की बात कही, जिसके बाद एक परिचित की मदद से दूसरे क्लब में जाने की व्यवस्था हुई. वहां महिला और पुरुष डांस कर रहे थे और कुछ विधायक डांस फ्लोर तक भी गए. गोदियाल ने कहा कि इसमें कोई अनैतिकता नहीं थी. उन्होंने सवाल उठाया कि 24 साल बाद इस घटना को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि उस आयोजन के गवाह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी हैं.

हरीश रावत का पलटवार

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे विद्वेष की राजनीति करार दिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक छोटा और संवेदनशील राज्य है, जहां जातीय, धार्मिक या क्षेत्रीय विभाजन की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने सभी दलों से स्वस्थ और मुद्दा-आधारित राजनीति अपनाने की अपील की.

वहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी चैंपियन के आरोपों को गंभीरता से न लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि 2007 से 2012 के बीच उन्होंने चैंपियन को करीब से देखा है और राजनीति में अलग-अलग स्वभाव के लोग होते हैं. हरक सिंह ने 2012 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि उन्होंने कोई गलती की होती तो जनता उन्हें भारी मतों से विजयी नहीं बनाती.

प्रदेश की राजनीति बयानों से गरमाई

इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में पुराने रिश्तों और कटुता को सामने ला दिया है, जहां एक ओर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनावी रणनीतियों से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल, बयानबाजी का दौर जारी है और देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Kunwar Pranav Champion Ganesh Godiyal UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुंवर प्रणव चैंपियन के आरोपों से सियासी भूचाल, 24 साल पुरानी ‘डांस पार्टी’ पर गणेश गोदियाल का जवाब
कुंवर प्रणव चैंपियन के आरोपों से सियासी भूचाल, 24 साल पुरानी ‘डांस पार्टी’ पर गणेश गोदियाल का जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
मेरठ: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: लगातार तीसरी जीत की तैयारी में बीजेपी! 2027 का लक्ष्य साधने के लिए बनाया खास प्लान
उत्तराखंड: लगातार तीसरी जीत की तैयारी में बीजेपी! 2027 का लक्ष्य साधने के लिए बनाया खास प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार को बदनाम...', RJD विधायक के 'शराब की डिलीवरी' वाले बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार
'बिहार को बदनाम...', RJD विधायक के 'शराब की डिलीवरी' वाले बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Case: DGCA पर FIR के लिए थाने में भारी हंगामा Rohit Pawar ने पुलिस को घेरा! | Baramati
AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
मेरठ: 'सात फीसदी वोट वाली AIMIM सपा की दुकान...', ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
टेलीविजन
TV TRP Report: टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
टीवी पर 'तुलसी' ने जमाई धाक, नए शो ने बिगाड़ा 'अनुपमा' का खेल, जानें- टॉप 10 शोज की लिस्ट
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
ट्रेंडिंग
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उन्हें भी सोशल मीडिया से मिलता है पैसा?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget