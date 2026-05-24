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'कॉकरोच गंदगी में पैदा होता है, जब कॉकरोच बना है तो उसे मारने की दवाई भी...', कुमार विश्वास का तंज
Kumar Vishwas On Cockroach Janta Party: कुमार विश्वास ने कहा कि 'बचपन में मेरी मां ने बताया था कि कॉकरोच ऐसा जीव होता है, जो घरों के अंधेरे कोनों में रहता है, वह एकसाथ रहता है.'
उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा बयान दिया है, कवि कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि बचपन में मेरी मां ने बताया था कि कॉकरोच ऐसा जीव होता है, जो घरों के अंधेरे कोनों में रहता है, वह एकसाथ रहता है.
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Source: IOCL