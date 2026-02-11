उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार का जिम एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालिया विवादों के बाद जिम में आने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है. इस स्थिति को लेकर दीपक कुमार ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि मौजूदा हालात उनके व्यवसाय पर सीधा असर डाल रहे हैं.

दीपक कुमार के अनुसार, कुछ समय पहले तक उनके जिम में रोजाना करीब 150 लोग कसरत करने पहुंचते थे. सुबह और शाम के समय जिम में अच्छी-खासी भीड़ रहती थी और युवाओं की नियमित आवाजाही बनी रहती थी. लेकिन बीते दिनों शुरू हुए विवाद के बाद जिम में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से घट गई है. अब दिनभर में केवल 10 से 12 लोग ही जिम पहुंच रहे हैं. कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जिम पूरे दिन खुला रहता है, लेकिन गिनती के ग्राहक ही नजर आते हैं.

दीपक की आजीविका पर असर

दीपक कुमार का कहना है कि ग्राहकों की संख्या कम होने से वह चिंतित हैं, क्योंकि जिम ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है. नियमित खर्च, किराया और कर्मचारियों के वेतन जैसी जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द हालात सामान्य होंगे और लोग फिर से जिम आना शुरू करेंगे.

दुकान का नाम बदलने पर हुआ था विवाद

यह पूरा मामला कुछ समय पहले शुरू हुए एक मुस्लिम व्यक्ति की दुकान का नाम बदलने के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद से जिम लगातार सुर्खियों में है. मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने जांच शुरू कर रखी है. प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर बनाए रखी जा रही है.

12 फरवरी को हिन्दू संगठनों का ऐलान

इसी बीच सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह बात सामने आई है कि 12 फरवरी को हिंदूवादी संगठनों ने कोटद्वार में एकत्र होने की घोषणा की है. इस ऐलान के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है. स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं.

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही सूचनाओं पर भी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला केवल एक जिम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्थानीय शांति और कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय बन गया है, जिस पर प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ नजर बनाए हुए है.