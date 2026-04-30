'सेक्रेटरी बना तो AC, मेट्रो और तीन बार चाय...', AMU में अफ्रीकी छात्र का भाषण सुन झूमे छात्र

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कल्चर प्रोग्राम में अफ्रीकन छात्र की स्पीच सुनकर छात्र गदगद नजर आए. 3 ईडियट्स मूवी की तर्ज पर अफ्रीकन छात्र ने स्पीच दी. जिसको लेकर जमकर जश्न मनाया गया. अब सोशल मीडया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यह पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम तरीन हॉल का है.

दरअसल अफ्रीकी छात्र का नाम अय्यूबा है. अय्यूबा एएमयू के नदीम तरीन हॉल में प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. अपने ऊर्जावान अंदाज के लिए वे प्रसिद्ध हो गए हैं. इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार करते हुए मजेदार वादे किए. इन वादों में उन्होंने कहा कि अगर मैं सेक्रेटरी बना तो सबको एसी दूंगा, मेट्रो दूंगा और दिन में तीन बार सबको चाय मिलेगी.

घोषणा पत्र में जबरदस्त मजाकिया वादे

अय्यूबा के घोषणा पत्र में एसी, मेट्रो और 3 बार चाय के अलावा स्विमिंग पूल बनवाने और हॉस्टल में छात्रों के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है. वीडियो में अय्यूबा ने अपने भाषण में कहा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं झूठा वादा नहीं करूंगा. आजकल बहुत गर्मी है, तो मैं सबको एसी दूंगा.

आगे कहा कि एनेक्सी में 5 एसी लगाऊंगा. एनटी में स्विमिंग पूल मैं बनवाऊंगा. एनटी से कॉलेज बहुत दूर है, तो मैं मेट्रो शुरू करवाऊंगा. हर फ्लोर पर वाशिंग मशीन होगी. अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनटी हॉल में सबको तीन बार चाय मिलेगी.

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खुशी से झूम उठे नदीम तरीन हॉल के छात्र

अय्यूबा के इस भाषण के बाद नदीम तरीन हॉल में मौजूद छात्र खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए. इस दौरान 'अय्यूबा जिंदाबाद' के नारों से परिसर गूंज उठा. अब अय्यूबा का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. लोगों को वीडियो देखकर आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में दिए गए चतुर के भाषण की याद आ गई.

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