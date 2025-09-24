उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 'आई लव मोहम्मद' जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती जारी है. बिना अनुमति निकाले गए जुलूस में पुलिस पर हमला, पथराव और सरकारी वाहनों पर तोड़फोड़ की घटना के तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला.

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर कार्यवाही का जायजा लिया और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि रविवार 21 सितंबर को काशीपुर के मोहल्ला अल्ली खां के बांसफोड़ान क्षेत्र में अल्ली खां चौक पर नदीम अख्तर नामक युवक ने अपने 400-500 साथियों के साथ सभा आयोजित की. सभा समाप्त होने के बाद भीड़ ने अचानक ‘I Love Mohammad’ के नारे लगाते हुए बैनर-पोस्टरों के साथ जुलूस निकाल लिया. जब वाल्मीकि बस्ती की ओर बढ़ते जुलूस को रोकने पहुंची पुलिस ने बिना अनुमति न निकालने और तितर-बितर होने के निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस के आदेशों की अवहेलना की.

उपद्रवियों ने लाठी-डंडों, पत्थरों से हमला किया, सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और पुलिसकर्मियों पर मारपीट की. घटना में पुलिस उपनिरीक्षक अनिल जोशी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए. एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच के आधार पर मुख्य मास्टरमाइंड नदीम अख्तर सहित कुल 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया. धारा 163 बीएनएसएस लागू कर शांति व्यवस्था कायम की गई.

बुलडोजर और बिजली विभाग की कार्रवाई

घटना के अगले दिन सोमवार 22 सितम्बर से नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, जो तीसरे दिन भी जारी रहा. बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली चोरी पकड़ने की कार्रवाई तेज की. जांच में पाया गया कि कई जगह मीटर ही नहीं थे, अवैध कनेक्शन से व्यावसायिक गतिविधियां रिहायशी कनेक्शन पर चल रही थीं. नालियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण से जलभराव की समस्या हो रही थी, जिसे हटाने का काम तेजी से चल रहा है.

DM नितिन सिंह भदौरिया का मौके पर निरीक्षण

मंगलवार को दोपहर में DM ऊधम सिंह नगर नितिन सिंह भदौरिया टीम के साथ काशीपुर पहुंचे और बांसफोड़ान क्षेत्र में चल रही कार्रवाई का जायजा लिया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रशासन और सहयोगी टीमें सक्रिय हैं. प्राथमिकता शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण है. नगर निगम और यूपीसीएल की संयुक्त टीमें कार्रवाई कर रही हैं.

DM ने आगे बताया कि गलियां संकरी हो चुकी हैं, जबकि स्वीकृत नक्शों में पर्याप्त जगह होनी चाहिए. अतिक्रमण हटाकर गलियों को व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को सुविधा मिले और स्थायी सुव्यवस्था बने. जलभराव खत्म करने के लिए नालियों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है.