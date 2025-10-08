हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर: यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब सवा लाख करोड़ रुपये का मिला बूस्टअप डोज

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर: यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब सवा लाख करोड़ रुपये का मिला बूस्टअप डोज

Varanasi News: यूपी की इकोनॉमी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने सवा लाख करोड़ का बूस्टअप डोज दिया है. पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी के मिशन से काशी ने नया कीर्तिमान बनाया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Oct 2025 09:24 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन से काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से अब तक लगभग 25 करोड़ 28 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को अनुमानित सवा लाख करोड़ रुपये का बूस्टअप डोज मिला है. 

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि कॉरिडोर के निर्माण ने न केवल काशी की छवि को बदला है, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी अप्रत्याशित वृद्धि की है.

कारोबारियों को बड़े पैमाने पर मिला रोजगार

देश के विभिन्न प्रांतों से लेकर दुनिया के तमाम देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लगातार बढ़ते आगमन से स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों, नाविकों, पुजारियों, ठेले वालों और होटल कारोबारियों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

धार्मिक पर्यटन के मॉडल ने दी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है. सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण और एयरपोर्ट से लेकर गंगा घाट तक शानदार रोड कनेक्टिविटी ने देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है. धार्मिक पर्यटन के इस मॉडल ने यूपी की छवि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है.

पूरे पूर्वांचल के विकास की गति हो रही तेज

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजनाथ ने बताया कि के अनुसार, काशी विश्वनाथ धाम में आने वाला पर्यटक औसतन औसतन 5 हजार रुपये से अधिक खर्च करता है.

फिर भी न्यूनतम अनुमानित राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के लिए यदि चार से पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति के आंकड़े से जोड़ें तो इन साढ़े तीन वर्षों में करीब सवा लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रवाह प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुआ है. यह राशि न केवल काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास की गति को तेज कर रही है.

पूरे प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि

काशी विश्वनाथ धाम पधारने वाले 70 प्रतिशत श्रद्धालु दक्षिण भारत से तथा लगभग 15 प्रतिशत श्रद्धालु अन्य राज्यों एवं जनपदों से होते हैं. यह श्रद्धालु काशी दर्शन के पश्चात् प्रायः विंध्यवासिनी धाम, तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिष इत्यादि तीर्थों पर भी जाते हैं. इस प्रकार अर्थव्यवस्था में रिपलिंग इफेक्ट भी उत्पन्न होता है और पूरे प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि होती है.

विकास का मॉडल बनी काशी

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन से काशी और आसपास के क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं. उन्होंने बताया कि जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी ने विकास की नई मिसाल पेश की है, वह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को राज्य के विकास का सशक्त साधन बना रही है. अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य और विंध्याचल जैसे स्थलों का विकास भी तेज गति से किया जा रहा है. काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब पूरे प्रदेश में धार्मिक नगरों का विकास किया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Aadityanath NARENDRA MODI VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
जनरल नॉलेज
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget