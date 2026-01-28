काशी का अनोखा क्रिकेट: धोती-कुर्ता पहने वेदपाठी बटुकों ने लगाए चौके-छक्के, संस्कृत में कमेंट्री

उत्तर प्रदेश: आपने देश दुनिया में अनेक क्रिकेट आयोजन देखे होंगे, लेकिन धर्म नगरी काशी में मंगलवार के दिन एक अनोखे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वेदपाठी बटुक पारंपरिक वेशभूषा के साथ क्रिकेट मैदान पर खेलते नजर आए और न सिर्फ यहां उनके पोशाक आकर्षण का केंद्र रहा बल्कि मैदान से बाहर क्रिकेट कमेंटेटर भी संस्कृत में ही कमेंट्री करते भी नजर आए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह क्रिकेट आयोजन 15 सालों से किया जा रहा है जिसमें धोती कुर्ता तिलक शिखा त्रिपुंड के साथ वेदपाठी बटुक क्रिकेट खेलते नजर आते हैं. इस क्रिकेट आयोजन को लेकर पवन शुक्ला ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 15 सालों से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है, जिसमें वेदपाठी बटुक क्रिकेट खेलते नजर आते हैं.

पारंपरिक वेशभूषा में उतरे मैदान पर

वह पारंपरिक वेशभूषा शिखा त्रिपुंड जानेउ धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं और एक अच्छे माहौल में क्रिकेट मैच का आयोजन होता है जैसे मानो आधुनिक चाणक्य क्रिकेट के मैदान पर उतरे हो.

मैदान में खूब लगे चौके छक्के

वाराणसी के रामापुरा स्थित एक क्रिकेट मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा था. जब भी टीम की तरफ से चौका छक्का या विकेट लिया जाता तब संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री और भी उत्साह को बढ़ाने वाली रहती.

संस्कृत विद्यालय की अलग-अलग टीम इसमें प्रतिभाग कर रही थी, आयोजन के दौरान खिलाड़ी भी बेहद उत्साहित नजर आए.