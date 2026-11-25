आगरा से अपने परिवार के साथ काशी पहुंचीं रंजना कुशवाहा ने अस्सी घाट से देव दीपावली का अद्भुत नजारा देखा. उन्होंने कहा कि काशी के बारे में जैसा सुना था, यहां आकर वैसा ही अनुभव हुआ. योगी सरकार ने देव दीपावली की भव्यता देखने और गंगा आरती का आनंद लेने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थीं. पूरे परिवार के साथ काशी के इस महापर्व में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हुई.

'लेजर और ड्रोन शो ने उत्सव को बनाया शानदार'

रायबरेली की स्वाति सिंह ने कहा कि गंगा आरती और दीपों की रोशनी के साथ लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और ड्रोन शो ने देव दीपावली के उत्सव को और भी शानदार बना दिया. यहां भारतीय परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला. योगी सरकार ने काशी की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आकर्षणों के साथ प्रस्तुत कर इस आयोजन को यादगार बना दिया.

'काशी की देव दीपावली देखकर खुद को धन्य महसूस किया'

हैदराबाद से आईं सुनीता यादव ने देव दीपावली की भव्यता देखकर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई थीं. परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन करने के बाद उन्होंने गंगा की महाआरती और विभिन्न शो का आनंद लिया. काशी की आध्यात्मिकता और घाटों की अद्भुत सजावट ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी.

'दीपों की रोशनी और आधुनिक तकनीक के संगम ने मोहा मन'

पुरेंद्र पौराणिक ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने देव दीपावली पर काशी में दिव्य वातावरण तैयार किया. घाटों की आकर्षक सजावट, लाखों दीपों का एक साथ प्रज्ज्वलन, भव्य गंगा आरती और आधुनिक तकनीक से सजे शो का तालमेल बेहद मनमोहक रहा. इस अद्भुत आयोजन ने मन प्रसन्न कर दिया. काशी की देव दीपावली अब अपनी स्थानीय पहचान से निकलकर वैश्विक आकर्षण बन चुकी है.