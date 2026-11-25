उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, माफिया राज और गुंडाराज पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया हैं. एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन 2026 में सीएम योगी ने बात करते हुए इसे अनवरत प्रक्रिया बताया और कहा कि चाहे जितनी भी सफ़ाई कर लो लेकिन घर में झाड़ू-पोछा तो रोज लगाना ही पड़ता है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो भी बेटी को गलत निगाह से देखेगा उस पास जेल या जहन्नुम दो ही रास्ते हैं.

सीएम योगी से जब ये पूछा गया कि यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर जितनी कठोर कार्रवाई की गई है क्या वो हो गई है या फिर अभी और भी होनी है? इस पर सीएम योगी ने जवाब दिया कि "घर की सफाई एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है. पर्व और त्योहार आता है रंगाई पुताई होती है लेकिन झाड़ू और पोछा तो लगाना ही पड़ता है."

माफियाओं पर सख्त एक्शन पर बोले सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि "हमारी ये प्रक्रिया अनवरत प्रक्रिया है, जो भी बेटी की तरफ गलत निगाहों से देखेगा.. जो हमारे व्यापारी और निवेशकों या राह चलती बहनों को गलत नजर डालेगा तो उसके लिए दो ही जगह होंगी- जेल और जहन्नुम. उसको तय करना होगा कि वो कहां जाना चाहता है. हम तो हमेशा के लिए बैठे हैं. "

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तीसरी बार के लिए बनने पर सीएम योगी क्या पहला काम करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "हम लोग इस समय चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं. हमारा लक्ष्य है की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल दिया है वो यूपी में अनवरत चले.. जिससे यूपी वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाकर आत्म निर्भर और विकसित यूपी की परिकल्पना को पूरा करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपी देश की सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इसलिए यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाना बीजेपी सरकार का लक्ष्य होगा और उसी दिशा में इसे आगे बढ़ाना है.