हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकासगंज में सामूहिक सुसाइड! 3 मासूमों के साथ माता-पिता ने दी जान, पांच लोगों की मौत से हड़कंप

कासगंज में सामूहिक सुसाइड! 3 मासूमों के साथ माता-पिता ने दी जान, पांच लोगों की मौत से हड़कंप

Kasganj Mass Suicide: उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक परिवार के पांच सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. मृतकों में सत्यवीर फौजी, उनकी पत्नी और तीन बच्चे शामिल हैं. सत्यवीर वेल्डिंग का काम करते थे.

By : राकेश प्रताप सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से डरावनी खबर आ रही है. कासगंज के अमापुर थाना इलाके में नगला भोजराव गांव में रहने वाले एक परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ अपनी जान दे दी. परिवार में 50 वर्षीय सत्यवीर फौजी, उनकी 48 वर्षीय पत्नी रामश्री, 12 साल की बेटी प्राची, 10 साल की बेटी अमरवती और 9 साल का मासूम बच्चा गिरीश थे. 

बताया जा रहा है कि पांचों लोगों का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. सत्यवीर फौजी वेल्डिंग का काम करता थआ और दो दुकानों में रह रहा था. जब काफी समय तक दुकान नहीं खुली तो लोगों ने दरार से झांककर अंदर देखा. 

लोगों ने दुकान के अंदर झांका तब हुआ खुलासा

लोगों ने देखा कि चार लोगों की लाश चारपाई पर पड़ी है, जबकि सत्यवीर फांसी पर लटकते हुए देखा गया. पत्नी रामश्री के गले पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान थे. देखने पर ऐसा लगा कि सत्यवीर ने पहले परिवाल वालों की हत्या की और फिर खुद जान दे दी. हालांकि, असली मामला क्या है यह पुलिस जांच के बाद ही खुलकर सामने आ सकेगा. 

दरवाजा तोड़कर बाहर निकाले गए शव

सूचना पर थना अमापुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. दुकान का दरवाजा तोड़कर पांचों शवों को बाहर निकाला गया. कासगंज की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं. उन्होंने जल्द ही जांच पड़ताल कर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है.

दो दिन पहले की गई थी आत्महत्या 

कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि कस्बा अमापुर में शाम 6.30 बजे सूचना मिली कि दुकान में कई लोगों के शव पड़े हैं. प्रथम दृष्टया ये लगता है कि सत्यवीर ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. 

पुलिस का मानना है कि ये शव एक-दो दिन पुराने हो सकते हैं, क्योंकि इनमें दुर्गंध आ रही है. इस पूरी घटना की जांच की जा रही है. फॉरेसिक टीम और डॉग स्क्वॉड ने सबूत इकट्ठा किए हैं. 

फोर्स एंट्री के सुराग नहीं

एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि घर के गेट पर एक कपड़ा बंधा हुआ था. जब उसको फाड़कर देखा गया तो सत्यवीर का शव फांसी पर लटका दिखाई दे रहा था. अन्य चार शव चारपाई पर पड़े हुए थे. पत्नी रामश्री के गले में कट का निशान है. किंवाड़ अंदर से बंद थे. किसी बाहरी एंट्री के सबूत नहीं है. 

पांच साल से किराये पर रह रहा था सत्यवीर का परिवार 

सत्यवीर अपने परिवार के साथ इसी परिसर में पीछे रह रहा था और आगे के पोर्शन में वेल्डिंग की दुकान चलाता था. परिवार पिछले 5 साल से इसमें किराये पर रह रहा था. 

खौफनाक कदम की वजह नहीं आई सामने

अभी तक पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि सत्यवीर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पूरे परिवार के साथ जान दे दी. 9 और 10 साल के बच्चों को भी आत्महत्या के लिए मजबूर करना पड़ा. पुलिस फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मृतक परिवार के रिश्तेदारों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि इस परिवार से रोजाना कौन मिलता जुलता था और किसे उनके और उनकी परेशानियों के बारे में ज्यादा पता हो सकता है. 

आमतौर पर ऐसे मामलों में घरेलु विवाद, आर्थिक तंगी या उधार ही वजह बनकर सामने आते हैं. हालांकि, सत्यवीर फौजी के परिवार ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, यह पता लगाने के लिए पुलिस जुटी हुई है.

आत्महत्या जैसे ख्याल आएं तो तुरंत पाएं मदद

देशभर में अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है, तो तुरंत मदद लेना बहुत जरूरी है. नीचे कुछ भरोसेमंद हेल्पलाइन्स दी जा रही हैं-

राष्ट्रीय हेल्पलाइन

किरण (KIRAN) मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन – 1800-599-0019
यह 24x7 उपलब्ध है और भारत सरकार की पहल है. 

iCALL (TISS) – 9152987821
यह सोम से शनिवार सुबह 8.00 बजे से रात 10.00 बजे तक उपलब्ध रहती है. यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की पहल है. 

Published at : 21 Feb 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Kasganj News UP NEWS UP Police SUICIDE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कासगंज में सामूहिक सुसाइड! 3 मासूमों के साथ माता-पिता ने दी जान, पांच लोगों की मौत से हड़कंप
कासगंज में सामूहिक सुसाइड! 3 मासूमों के साथ माता-पिता ने दी जान, पांच लोगों की मौत से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वह रामभद्राचार्य का शिष्य...', FIR के आदेश के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
'वह रामभद्राचार्य का शिष्य...', FIR के आदेश के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 दिनों में 5.42 करोड़ की ठगी
उत्तराखंड में साइबर ठगों के निशाने पर बुजुर्ग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 50 दिनों में 5.42 करोड़ की ठगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, दादी के साथ शादी में आई थी बच्ची, खून से लथपथ मिली
गोरखपुर: मासूम से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार, दादी के साथ शादी में आई थी बच्ची, खून से लथपथ मिली
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
50%, 25%, 18% या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझें
50, 25, 18 या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
हेल्थ
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget