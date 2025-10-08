कानपुर के मिश्री बाजार में स्कूटर में ब्लास्ट, 8 लोग घायल, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

कानपुर में मिश्री बाजार इलाके में बुधवार (8 अक्टूबर) को एक स्कूटर में ब्लास्ट हो गया. इस ब्लास्ट में छह लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है. विस्फोट कैसे हुआ इस बात का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है.

कुछ लोगों को कहना है घर में रखे सिलेंडर में विस्फोट के बाद घटना हुई है तो कुछ लोग कह रहे हैं विस्फोट के बाद बगल के पटाखे की दुकान में आग लग गई, जिससे लोग घायल हुए हैं. मौके पर कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवर लाल और जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार पहुंच गए हैं.

#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: Joint Police Commissioner (Law and Order) Ashutosh Kumar says, "In the Mishri Bazaar area under the Mulganj police station, two scooters were parked today in which a blast occurred. This incident took place around 7:15 PM... A total of 6 people are… pic.twitter.com/ES52kcWBxK — ANI (@ANI) October 8, 2025

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष कुमार ने बताया कि मूलगंज थाना अंतर्गत मिश्री बाजार इलाके में आज दो स्कूटर खड़े थे, जिनमें विस्फोट हो गया. यह घटना शाम करीब 7:15 बजे हुई, जिसमें एक महिला समेत कुल 8 लोग घायल हैं.

फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद

उन्होंने बताया कि सभी का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं. हमारी फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है, और हम जांच कर रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है. हमने स्कूटर का पता लगा लिया है और जो लोग इसे चला रहे थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी. यह एक दुर्घटना है या कोई साजिश, यह बाद में ही पता चलेगा.

कई लोग गंभीर घायल

जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट मरकस मस्जिद के पास हुआ, जहां सिलेंडर से आग का गुबार निकला. आग के गुबार से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस और बम स्क्वॉयड की टीम मौके पर मौजूद है. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सिलेंडर में लगी आग से ये हादसा हुआ. घायलों को जिला अस्पताल उर्सला हॉर्समैन लाया गया है. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.