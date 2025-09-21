हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में लिव-इन पार्टनर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी और उसका दोस्त गिरफ्तार

कानपुर में लिव-इन पार्टनर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी और उसका दोस्त गिरफ्तार

UP News: कानपुर पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 10:18 AM (IST)

कानपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की दूसरी प्रेमिका के विरोध करने पर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने पहले उसे पीटा, फिर गला घोंटकर मार डाला और शव को बोरे में भरकर अपने दोस्त के साथ मिलकर बांदा की यमुना नदी में फेंक दिया. 

मृतका की बहन ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके दो महीने बाद हनुमंत विहार थाने की पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया. हत्यारे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

चैट से दूसरी प्रेमिका का पता चलने पर हुआ विवाद, फिर हत्या

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कानपुर देहात के रूरा के सुजनीपुर गांव की विजयश्री ने 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में अपनी बेटी आकांक्षा उर्फ माही (20) के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. आकांक्षा बर्रा के एक रेस्टोरेंट में काम करने के साथ-साथ पढ़ाई भी करती थी. इस दौरान उसकी इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. दोनों एक ही रेस्टोरेंट में काम करने लगे और लिव-इन में रहने लगे.

मां की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

आकांक्षा की मां विजयश्री ने बताया कि दो महीने पहले उनकी बेटी ने आरोपी के कहने पर बर्रा का रेस्टोरेंट छोड़कर हमीरपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू की थी. इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा से अलग होकर हनुमंत विहार में किराए के मकान में अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी. 

विजयश्री ने आगे बताया कि अचानक वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. मां ने थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन शुरू में पुलिस ने प्रेमी के साथ भागने की आशंका के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. मां ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में गुहार लगाई, जिसके बाद जांच तेज हुई.

आरोपी ने कबूला जुर्म, यमुना में शव फेंकने का खुलासा

पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने हत्या की बात कबूल की. उसने बताया कि उसका कई लड़कियों से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी आकांक्षा को व्हाट्सएप चैट से मिली. इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई.
 
आरोपी ने बताया कि हत्याकांड वाले दिन दोपहर में रेस्टोरेंट में बातचीत के दौरान झगड़ा हुआ. रात 10:30 बजे कमरे में पहुंचने पर फिर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकांक्षा का गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने दोस्त को बुलाया, और दोनों ने शव को सूटकेस में बंदकर बाइक से बांदा के चिल्ला पुल पर ले गए. रात 2:30 बजे शव को यमुना नदी में फेंक दिया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने हत्यारे और उसके दोस्त, जो फतेहपुर के खानपुर कदीम थानाक्षेत्र के जाफरगंज का रहने वाला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी दक्षिण ने बताया कि शुरू में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन घटना के दिन मृतका के साथ उसकी लोकेशन और मोबाइल पर बातचीत के सबूतों के आधार पर वह टूट गया. उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. दोनों आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

Published at : 21 Sep 2025 10:18 AM (IST)
