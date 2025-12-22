हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर में कार चालक की दबंगई, विवाद के बाद की लोगों को कुचलने की कोशिश

कानपुर में कार चालक की दबंगई, विवाद के बाद की लोगों को कुचलने की कोशिश

UP News: कानपुर में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के बाद कार चालक ने दूसरे पक्ष के लोगों को कुचलने का प्रयास किया. घटना सीसीटीवी कैद में हो गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 03:05 PM (IST)
कानपुर के थाना जाजमऊ स्थित संजय नगर में पुरानी रंजिश में विवाद के बाद कार चालक की दबंगई का वीडियो सामने आया है, पुरानी रंजिश में स्कॉर्पियो कार चालक ने पहले ऑटो और तीन बाइकों को टक्कर मारी. जब युवकों ने कार को रोकने की कोशिश की तो चालक ने लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश की. हादसे में फुरकान नाम का युवक घायल हो गया, यह  घटना सीसीटीवी कैद हो गई है.

इस मामले को लेकर जाजमऊ के आशियाना कॉलोनी की रहने वाली गुड़िया ने बताया कि 1 साल से उनके छोटे बेटे को संजयनगर के कुछ युवक परेशान कर रहें हैं. इससे पहले दो बार रोककर मारपीट कर चुके हैं. रविवार को बेटा जाजमऊ चुंगी से घर लौट रहा था. तभी संजय नगर का रहने वाला शोएब ने जाजमऊ चौराहे पर रोककर गाली गलौज किया. 

आरोपियों ने किया पथराव

पीड़ित की मां ने यह भी बताया कि, जब बेटा घर जाने लगा तो शोएब ने रोककर मारपीट की. बेटा डरा सहमा घर आ गया और उसने कुछ बताया नहीं. शाम 5:10 बजे छोटा बेटा घर से क्लीनिक के लिए निकला. संजय नगर पहुंचते ही एक दर्जन से अधिक युवकों ने रोक कर मारपीट की और बंधक बना लिया. बेटे की कॉल आई और बोला मम्मी बचा लो इन लोग मार देंगे. जब बड़े बेटे राजा के साथ मौके पर पहुचीं तो दर्जन से अधिक युवकों पथराव करना शुरू कर दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जाजमऊ के संजय नगर में कार की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो के संबंध में बताया गया कि रविवार शाम 5:57 बजे ब्लैक स्कॉर्पियो घटनास्थल पर पहुंची. कार पहुंचते ही लोग उसे घेरने लगे. जिसके बाद कार सवार ने ई-ऑटो में जोरदार टक्कर मारी जिसके मौके पर भगदड़ मच गई. 

कार सवार ने की लोगों को टक्कर मारने की कोशिश

इसके बाद दोबारा कार पीछे करके ई-ऑटो में टक्कर मार दिया. फिर तीसरी बार कार बैक करके दाहिने तरफ खड़े लोगों को टक्कर मारने का प्रयास किया. लेकिन वहां खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई. फिर चौथी बार कार बैक करके पहुंचा तो वहां खड़े लोग गली के अंदर भाग निकले. जिसके बाद कार वहां से भाग निकली. इस मामले को लेकर जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है. जांचकर कार्रवाई की जाएगी.

Input By : अशोक सिंह
Published at : 22 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Kanpur News Kanpur Police UP NEWS
