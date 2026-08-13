गाजियाबाद: बच्चों की तस्करी का खुलासा, दंपत्ति ने अपने बच्चे को भी बेचा, 7 गिरफ्तार

गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जो छोटे बच्चों को ऑन डिमांड बेचता था. हैरानी की बात यह है कि इस गैंग को पति-पत्नी चला रहे थे. पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, दो आरोपी अभी फरार हैं. पुलिस ने किडनैप किए गए 3 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता को सौंप दिया है.

मामला गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, 9 अगस्त को फुरकान ने शिकायत दी थी कि उसके 3 महीने के बच्चे अलबक्श को अगवा कर लिया गया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की. आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे. यहां तक कि पति-पत्नी बच्चे को अपना बताकर उसे अपने साथ रखते रहे.

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पुलिस ने लगातार दबिश और जांच के बाद 12 अगस्त को सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें नौशाद, उसकी पत्नी रुखसार, नागेंद्र, नसीम, आबिद और दो महिलाएं शामिल हैं. पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया.

गर्भ में ही अपने बच्चे का सौदा कर दिया था

जांच में इस गैंग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी नौशाद और उसकी पत्नी रुखसार ने अपने बच्चे का सौदा उसके जन्म से पहले ही तय कर दिया था. बताया जा रहा है कि गैंग में लड़के की कीमत करीब 4 लाख रुपये और लड़की की कीमत दो से ढाई लाख रुपये तक तय होती थी.

आरोपी ऐसे लोगों को बच्चे उपलब्ध कराते थे, जिनके यहां शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था. इसके अलावा जरूरत के हिसाब से दूसरे राज्यों में भी बच्चों की सप्लाई की जाती थी.

दो साल से चल रहा था बच्चों की खरीद-फरोख्त का खेल

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गैंग पिछले करीब दो साल से बच्चों की खरीद-फरोख्त में लगा था. गैंग के लोग उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक बच्चों की सप्लाई करते थे. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी बेचने की कोशिश की थी.

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पुलिस अब फरार आरोपियों सितारा और मोहसिन की तलाश में जुटी है. इनके पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा कि गैंग ने अब तक कितने बच्चों को निशाना बनाया और कितने बच्चों की खरीद-फरोख्त की गई. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है.