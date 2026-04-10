झांसी में 1 करोड़ से अधिक के GST घोटाले का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी में करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी में घोटाला करता था. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथी अभी फरार हैं.

जानकारी के मुताबिक, थाना नवाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी में टैक्स लाभ लिया जा रहा था, जिससे करीब 1 करोड़ रुपये से अधिक की राजकीय क्षति हुई है. पुलिस ने वीरेन्द्र कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली का निवासी है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा

पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी फर्मों के जरिए बिना वास्तविक इनवर्ड सप्लाई के आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर करोड़ों का लेनदेन कर रहा था. के०जे० इंटरप्राइजेज के माध्यम से करीब 5.38 करोड़ रुपये का फर्जी ट्रांजैक्शन कर 1 करोड़ रुपये से अधिक का ITC पास ऑन किया गया.

आरोपी के पास से लैपटॉप, 39 सिम बरामद

इसके अलावा जून 2025 में 5.53 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दर्शाकर CGST और SGST में 51-51 लाख रुपये का ITC क्लेम किया गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया था. आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

फर्जी सिम से जीएसटी में करता था धोखाधड़ी

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह नशा करने वाले लोगों के नाम पर 300 रुपये में सिम कार्ड निकलवाकर उनका इस्तेमाल फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और GST फ्रॉड में करता था. इस पूरे नेटवर्क में आरोपी के साथी लिशु और सरकार भी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.