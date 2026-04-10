हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में 1 करोड़ से अधिक के GST घोटाले का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

झांसी में 1 करोड़ से अधिक के GST घोटाले का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

Jhansi News In Hindi: पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी में करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Apr 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी में करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी में घोटाला करता था.  पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथी अभी फरार हैं.

जानकारी के मुताबिक, थाना नवाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी में टैक्स लाभ लिया जा रहा था, जिससे करीब 1 करोड़ रुपये से अधिक की राजकीय क्षति हुई है. पुलिस ने वीरेन्द्र कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली का निवासी है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. 

एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा

पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी फर्मों के जरिए बिना वास्तविक इनवर्ड सप्लाई के आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर करोड़ों का लेनदेन कर रहा था. के०जे० इंटरप्राइजेज के माध्यम से करीब 5.38 करोड़ रुपये का फर्जी ट्रांजैक्शन कर 1 करोड़ रुपये से अधिक का ITC पास ऑन किया गया.

आरोपी के पास से लैपटॉप, 39 सिम बरामद

इसके अलावा जून 2025 में 5.53 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दर्शाकर CGST और SGST में 51-51 लाख रुपये का ITC क्लेम किया गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया था. आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

फर्जी सिम से जीएसटी में करता था धोखाधड़ी

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह नशा करने वाले लोगों के नाम पर 300 रुपये में सिम कार्ड निकलवाकर उनका इस्तेमाल फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और GST फ्रॉड में करता था. इस पूरे नेटवर्क में आरोपी के साथी लिशु और सरकार भी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच जारी है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 10 Apr 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
GST UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में 1 करोड़ से अधिक के GST घोटाले का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
झांसी में 1 करोड़ से अधिक के GST घोटाले का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प
CM हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणी के बाद सियासी बवाल, कांग्रेस ने फूंका पुतला, पुलिस से झड़प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Voter List Live: यूपी के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल? यहां देखें पूरी लिस्ट
यूपी के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल? यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बाद गाजीपुर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जखनिया विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स
यूपी में SIR के बाद गाजीपुर में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जखनिया विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स
Advertisement

वीडियोज

Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में किस जगह होगी US-ईरान वार्ता? तय हो गया वेन्यू, इमरजेंसी की हालत में किया ये इंतजाम
पाकिस्तान में किस जगह होगी US-ईरान वार्ता? तय हो गया वेन्यू, इमरजेंसी की हालत में किया ये इंतजाम
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
आईपीएल 2026
आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान
आज IPL में विराट कोहली लगाएंगे तिहरा शतक, RR के खिलाफ रचेंगे ऐतिहासिक कीर्तिमान
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'आयुष शर्मा पर नहीं था पिता को भरोसा, सलमान खान के जीजा का अब छलका दर्द
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा का छलका दर्द
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
LIVE: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हुए जेडी वेंस, साथ कौन-कौन आ रहा?
इंडिया
Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय
SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में कैसे निशाने पर आए 95.5% मुसलमान?
लाइफस्टाइल
Vacation Benefits For Health: दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
एग्रीकल्चर
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget