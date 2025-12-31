हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौनपुर: तेरहवीं में शामिल होने गए हिस्ट्रीशीटर की हत्या, बदमाशों ने सिर में मारी गोली, मौके पर मौत

जौनपुर: तेरहवीं में शामिल होने गए हिस्ट्रीशीटर की हत्या, बदमाशों ने सिर में मारी गोली, मौके पर मौत

Jaunpur Murder: जौनपुर में एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू के रूप में हुई है. मंगलवार रात तेरहवीं से लौटते वक्त उसे गोली मारी गई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 07:42 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तेरहवीं में शामिल होने गए एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग तत्काल उसे पास के सामुदायिक केंद्र लेकर गए लेकिन, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

ये घटना बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव की है. मृतक की पहचान स्वाधीन सिंह उर्फ छोटू के रूप में हुई है. मंगलवार की रात छोटू गांव में ही एक तेरहवीं के कार्यक्रम में गया था. भोज के बाद जब वो वापस अपने घर लौट रहा था, तभी किसी का फ़ोन आया और वो बातें करते हुए थोड़ी दूर चला गया. इसी बीच अचानक गोली की आवाज सुनाई दी. 

लौटते वक्त अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली

मौके पर मौजूद लोग जब भागकर वहां पहुंचे तो छोटू नीचे गिरा पड़ा था उसके सिर में गोली में लगी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोग फौरन उसे अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने जाँच के बाद उस मृत घोषित कर दिया. इस हत्या के बाद पूरे गाँव में सनसनी मच गई है. परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. 

हिस्ट्रीशीटर बदमाश था मृतक छोटू

मृतक छोटू बदलापुर थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश था. उस पर बदलापुर व सिंगरामऊ थाने में करीब 20 मुकदमे दर्ज थे. परिजनों ने गाँव के ही दो लोगों पर शक जताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कराई हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही हैं. 

इस मामले की जाँच के लिए एसपी डॉ कौस्तुभ ने पुलिस की चार टीमों का गठन किया है जो हर पहलू से इसकी जाँच कर रही हैं. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

इनपुट- जावेद अहमद

Input By : जावेद अहमद
Published at : 31 Dec 2025 07:42 AM (IST)
