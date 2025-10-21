हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJammu Kashmir Bypolls: नगरोटा से 13 और बडगाम से 20 प्रत्याथियों ने भरा पर्चा, 11 नवंबर को मतदान

Jammu Kashmir Bypolls: जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 33 उम्मीद्वार मैदान में हैं, यहां 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर मतगणना का कार्य संपन्न होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Oct 2025 06:57 AM (IST)
जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए 13 निर्दलीय और चार महिलाओं सहित कुल 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए. उक्त जानकारी निर्वाचन अधिकारियों ने दी.

जिला जम्मू अंतर्गत नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है. वहीं, जिला बडगाम स्थित बड़गाम विधानसभा सीट से 20 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है. इस तरह दोनों ही विधानसभा नगरोटा और बडगाम में उप चुनाव के लिए कुल 33 प्रत्याशी मैदान में है. 

11 नवंबर को वोटिंग और14 को मतगणना

यहां दोनों विधानसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार थी और 11 नवंबर को मतदान होगा. नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है. चुनाव के बाद मतगणना 14 नंवबर को होगी.

आखिर क्यों आई उपचुनाव कराने की नौबत

बडगाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने दो सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ने के बाद गांदेरबल सीट को बरकरार रखने का फैसला किया था. जबकि पिछले साल 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा सीट रिक्त हो गई थी.

नामांकन के अंतिम दिन दिग्गजों ने भरा पर्चा

नॉमीनेशन के आखिरी दिन बडगाम सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अलमौसुवी, पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर, भाजपा के आगा मोहसिन और अवामी इत्तिहाद पार्टी के नजीर अहमद खान के नाम शामिल है.

नगरोटा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से किया इनकार

इसी तरह नगरोटा विधानसभा सीट के लिए नेशनल कान्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया. बता दें कि नेशनल कान्फ्रेंस ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस ने अंतिम समय में यह कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी.

भारतीय सेना की पहल से सीमा पर फैली 'रौशनी', कुपवाड़ा के गांव के 107 घरों को सौर ऊर्जा से किया जगमग

Published at : 21 Oct 2025 06:57 AM (IST)
Jammu Kashmir News National Conference BJP CONGRESS Jammu Kashmir By Election
