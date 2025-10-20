भारतीय सेना ने असीम फाउंडेशन और जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से सुदूर सीमावर्ती गांव केरन के लोगों को रोशनी परियोजना समर्पित की. कुपवाड़ा सेक्टर के सीमावर्ती गांव केरन में जहां सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर और टिकाऊ समुदायों में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है.

इस परियोजना के तहत, असीम फाउंडेशन ने भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर सरकार की मदद से 107 घरों वाले नौ समूहों को सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा से रोशन किया और सीमा पर लगी बाड़ों के साथ-साथ ज़ीरो लाइन पर स्थित गांव को भी रोशन किया. जैसे ही रात में सौर ऊर्जा से चलने वाली रोशनियाँ गांव के घरों को रोशन करती हैं, इसकी चमक सीमा पार पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी दिखाई देती है.

हर घर को किया रोशन

इस परियोजना के तहत प्रत्येक घर को सौर पैनल, बैटरी, इनवर्टर, एलईडी बल्ब और पावर सॉकेट से सुसज्जित किया गया है, जिससे चौबीसों घंटे नवीकरणीय बिजली उपलब्ध हो रही है. इस पहल ने न केवल घरों को रोशन किया है, बल्कि केरन के छात्रों के सपनों को भी रोशन किया है, खासकर सर्दियों की लंबी रातों में जब बिजली कटौती के कारण अक्सर पढ़ाई प्रभावित होती है.

सौर प्रकाश पहल के साथ-साथ, स्वच्छ ईंधन योजना के अंतर्गत 40 घरों को डबल बर्नर स्टोव, रेगुलेटर और सुरक्षा किट के साथ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. यह कदम लकड़ी पर निर्भरता कम करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है और स्वच्छ, धुआँ रहित खाना पकाने को बढ़ावा देकर परिवारों के स्वास्थ्य में सुधार करता है.

और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती क्योंकि इस पहल का उद्देश्य देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करने वाले सीमा पर तैनात ग्रामीणों के जीवन को पूरी तरह से बदलना है.

स्वच्छ जल पहल भी की शुरू

सीमावर्ती गांवों के परिवर्तन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, स्वच्छ जल पहल भी शुरू की गई है जिसके माध्यम से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के सहयोग से 2000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला जल निस्पंदन संयंत्र भी स्थापित किया गया है.

यह संयंत्र दोहरे भंडारण टैंकों द्वारा समर्थित है जो निर्बाध आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करेंगे, जो इस सीमावर्ती गांव के निवासियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित वरदान है.

सुरक्षा और सुंदरता को और बढ़ाने के लिए, भारतीय सेना ने 90 लाइटों की एक सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट प्रणाली भी स्थापित की है, जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किशनगंगा नदी के किनारे स्थापित की गई है. ये लाइटें अब केरन के रास्तों को रोशन कर रही हैं, इसके आकर्षण को बढ़ा रही हैं और सुरम्य घाटी में इको-टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं.

स्थानीय नेता ने सेना का जताया आभार

एक स्थानीय समुदाय के नेता ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'हम अपने सुदूर गांव में प्रकाश, आशा और विकास लाने के लिए भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन के बहुत आभारी हैं. प्रोजेक्ट रोशनी ने हमें दिखाया है कि दूर-दराज के कोनों में भी प्रगति की किरणें दिखाई दे सकती हैं.'

दिवाली की पूर्व संध्या पर एक भव्य समारोह में यह पूरी परियोजना लोगों के नाम समर्पित की गई है. इस समारोह में असीम फाउंडेशन के अध्यक्ष और 268 इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और नागरिक-सैन्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की.

विकास के तीन स्तंभों को समाहित करती है परियोजना

6 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन / 268 इन्फैंट्री ब्रिगेड / 28 इन्फैंट्री डिवीजन के तत्वावधान में कार्यान्वित यह परियोजना विकास के तीन स्तंभों - स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ जल - को समाहित करती है, जो केरन के लोगों के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है.

रोशनी परियोजना न केवल एक विकास पहल है, बल्कि आशा की किरण भी है- यह भारत की अपने सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने, स्थिरता को बढ़ावा देने और हर घर को प्रगति और गौरव के प्रकाश से रोशन करने की प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रमाण है.