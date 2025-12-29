'I-Phone नहीं दिलाया तो मैं मर जाऊंगी', छात्रा ने जहर खाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

महंगे मोबाइल की चाहत किसी पर इस कदर हावी हो सकती है कि न मिलने पर वह इसके लिए अपनी जान भी ले सकता है. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग रहा है मगर यह सच है. मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से सामने आया है. यहां छात्रा ने मोबाइल मांग पूरी नहीं होने पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली.

दरअसल, यह पूरा मामला जालौन जिले के डकोर थाना क्षेत्र के कुशमिलिया गांव से सामने आया है. बताया गया कि कुशमिलिया गांव में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा माया (उम्र लगभग 16 वर्ष) पिछले कई दिनों से पिता से आईफोन दिलाने की जिद कर रही थी. परिजनों के मुताबिक छात्रा ने दो दिन पहले पिता से कहा था कि “दो दिन में आईफोन नहीं दिलाया तो मैं मर जाऊंगी.”

इलाज के दौरान छात्रा ने तोड़ा दम

बताया गया है कि शनिवार को माता-पिता रोज की तरह काम पर चले गए, इसी दौरान छात्रा ने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत उसे उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर रविवार दोपहर लगभग 3:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वही इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, इस मामले में अभी तक अधिकारियों का कोई बयान सामने नहीं आया है. उत्तर प्रदेश के जालौन से सामने आई यह घटना निश्चित तौर पर समाज को सोचने पर मजबूर कर दी है. बच्चे अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

