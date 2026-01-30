'ट्रंपवा ने PM मोदी पर कराया तंत्र-मंत्र', जगतगुरु परमहंस आचार्य का अमेरिका के राष्ट्रपति पर आरोप
Ayodhya News: अयोध्या के जगतगुरू परमहंस आचार्य ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर तंत्र-मंत्र कर वशीकरण करा दिया था. जिसे उन्होंने पूजा पाठ के बाद दूर कर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर पीएम पर तंत्र-मंत्री कराने का दावा किया गया था, इस पोस्ट पर अयोध्या के जगतगुरू परमहंस आचार्य का बयान आया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने ये वशीकरण कराया था लेकिन, हमने वैदिक पाठ से इसे दूर कर दिया है.
जगतगुरू परमहंस आचार्य ने कहा कि देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी गोपनीय बात बताई कि मोदी जी के बढ़ते प्रभाव को दुनिया ने देखकर कुछ तंत्र-मंत्र वशीकरण किया है. तभी हम समझ गए कि दाल में कुछ काला है. फिर हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंपवा (डोनाल्ड ट्रंप) हैं उन्होंने तंत्र–मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण किया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी पर कराया तंत्र-मंत्र
जगतगुरू ने कहा कि आज हमने वैदिक पाठ किया है. उससे मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण असर नहीं करेगा. उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे आपस में मतभेद हो और देश का विकास रुक जाए, मोदी जी से देश को बड़ा अपेक्षाएं है. देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और दोबारा ऐसा न हो ये मैं आशा करता हू.
परमहंस आचार्य ने कहा कि हम अयोध्या से मोदी जी के लिए पूजा पाठ करते रहेंगे ताकि उन पर तंत्र-मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश आगे बढ़ेगा. दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह के हवाले से दावा किया गया कि पीएम मोदी पर तंत्र–मंत्र कर दिया गया है. जिसके बाद परमहंस आचार्य का ये बयान आया है.
बता दें कि इससे पहले जगतगुरू परमहंस आचार्य यूजीसी के नए नियमों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपील की कि या तो इन नियमों को वापस लिया जाए नहीं को उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नए नियमों को रोक लगा दी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL