हरिद्वार: पूर्व MLA सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, क्या कुछ कहा?

उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने गुरूवार को अभिनेत्री उर्मिला सनावर और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उर्मिलासनावर स्वयं को उनकी पत्नी बताकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से उनकी छवि खराब कर रही हैं. राठौर ने स्पष्ट कहा कि यदि वह वास्तव में उनकी पत्नी हैं तो न्यायालय का सहारा लें, न कि सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करें.

प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता में राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर उनके परिवार को तोड़ने और उनकी सामाजिक व राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ ‘कालनेमी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर बदनाम किया गया और थाना ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया गया. राठौर का दावा है कि उनसे 50 लाख रुपये की ब्लैकमेलिंग की गई, जो कथित तौर पर मुंबई में घर खरीदने के नाम पर ली गई, जिसके चलते उन्हें अपनी फैक्ट्री तक बेचनी पड़ी.

कांग्रेस पर साजिश के लगाए आरोप

पूर्व विधायक ने पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश बताते हुए कहा कि यह सब कांग्रेस के इशारे पर किया जा रहा है. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि मोबाइल व कॉल डिटेल की जांच में कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम सामने आएंगे. उन्होंने उर्मिलासनावर को कांग्रेस का ‘टूल’ बताते हुए पार्टी पर कड़ी टिप्पणी भी की.

धामी सरकार की तारीफ़ की

राठौर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है. उन्होंने उर्मिलासनावर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि अंकिता भंडारी मामले को कांग्रेस ने राजनीतिक मजाक बना दिया है. अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर राठौर ने कहा कि यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए.